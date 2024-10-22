Деньги за газ можно вернуть: в "Нафтогазе" рассказали, как это сделать

Клиенты "Нафтогаза" могут вернуть средства за ошибочно оплаченный газ, соблюдая определенные шаги и предоставив необходимые документы.

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Клиенты "Нафтогаза" могут вернуть деньги за оплаченное голубое топливо, но только в определенных ситуациях. Чаще всего это касается случаев, когда был осуществлен ошибочный платеж. Об этом рассказали в компании "Нафтогаз".

Как вернуть деньги за газ

Если вы ошибочно оплатили газ, возврат средств возможен, но нужно придерживаться определенного порядка действий и подготовить все необходимые документы.

Необходимые документы для возврата средств:

Заявление о возврате средств на имя компании, в котором следует описать ситуацию, указать дату и поставить подпись. Платежный документ (квитанция, чек или банковская выписка). Копия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика. Паспорт гражданина Украины. Контактные данные: номер телефона и электронный адрес.

Если средства нужно вернуть на банковскую карту, дополнительно предоставьте справку с реквизитами банка. В случае переноса средств с одного лицевого счета на другой, укажите оба счета и сумму, которую необходимо перевести.

Как отправить документы

Документы можно отправить одним из следующих способов:

электронная почта: [email protected]

почтовое отправление: г. Кропивницкий, ул. Соборная, 1А, индекс 25009, ООО "ГК "Нафтогаз Украины".

Следуя этой инструкции, клиенты могут быстро и без проблем вернуть свои деньги в случае ошибочного платежа.

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил порядок предоставления дополнительной помощи гражданам на покупку твердого топлива для отопления домов в зимний период. Выплаты могут быть осуществлены до конца декабря 2024 года.

Также сообщалось, что если человек не соответствует критериям, при которых предоставляется помощь, ее могут отменить, а уже выплаченные деньги потребовать вернуть государству.