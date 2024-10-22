Деньги за газ можно вернуть: в "Нафтогазе" рассказали, как это сделать
Клиенты "Нафтогаза" могут вернуть средства за ошибочно оплаченный газ, соблюдая определенные шаги и предоставив необходимые документы.
Клиенты "Нафтогаза" могут вернуть деньги за оплаченное голубое топливо, но только в определенных ситуациях. Чаще всего это касается случаев, когда был осуществлен ошибочный платеж. Об этом рассказали в компании "Нафтогаз".
Как вернуть деньги за газ
Если вы ошибочно оплатили газ, возврат средств возможен, но нужно придерживаться определенного порядка действий и подготовить все необходимые документы.
Необходимые документы для возврата средств:
- Заявление о возврате средств на имя компании, в котором следует описать ситуацию, указать дату и поставить подпись.
- Платежный документ (квитанция, чек или банковская выписка).
- Копия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика.
- Паспорт гражданина Украины.
- Контактные данные: номер телефона и электронный адрес.
Если средства нужно вернуть на банковскую карту, дополнительно предоставьте справку с реквизитами банка. В случае переноса средств с одного лицевого счета на другой, укажите оба счета и сумму, которую необходимо перевести.
Как отправить документы
Документы можно отправить одним из следующих способов:
- электронная почта: [email protected]
- почтовое отправление: г. Кропивницкий, ул. Соборная, 1А, индекс 25009, ООО "ГК "Нафтогаз Украины".
Следуя этой инструкции, клиенты могут быстро и без проблем вернуть свои деньги в случае ошибочного платежа.
Напомним, Кабинет министров Украины утвердил порядок предоставления дополнительной помощи гражданам на покупку твердого топлива для отопления домов в зимний период. Выплаты могут быть осуществлены до конца декабря 2024 года.
Также сообщалось, что если человек не соответствует критериям, при которых предоставляется помощь, ее могут отменить, а уже выплаченные деньги потребовать вернуть государству.