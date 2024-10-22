Гроші за газ можна повернути: у "Нафтогазі" розповіли, як це зробити

Клієнти "Нафтогазу" можуть повернути кошти за помилково оплачений газ, дотримавшись певних кроків і надавши необхідні документи.

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Клієнти "Нафтогазу" можуть повернути гроші за оплачене блакитне паливо, але тільки в певних ситуаціях. Найчастіше це стосується випадків, коли було здійснено помилковий платіж. Про це розповіли в компанії "Нафтогаз".

Як повернути гроші за газ

Якщо ви помилково оплатили газ, повернення коштів можливе, але потрібно дотримуватися певного порядку дій і підготувати всі необхідні документи.

Необхідні документи для повернення коштів:

Заява про повернення коштів на ім'я компанії, в якій слід описати ситуацію, зазначити дату і поставити підпис. Платіжний документ (квитанція, чек або банківська виписка). Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків. Паспорт громадянина України. Контактні дані: номер телефону та електронна адреса.

Якщо кошти потрібно повернути на банківську картку, додатково надайте довідку з реквізитами банку. У разі перенесення коштів з одного особового рахунку на інший, вкажіть обидва рахунки та суму, яку необхідно переказати.

Як надіслати документи

Документи можна надіслати одним із таких способів:

електронна пошта: [email protected]

поштове відправлення: м. Кропивницький, вул. Соборна, 1А, індекс 25009, ТОВ "ГК "Нафтогаз України".

Дотримуючись цієї інструкції, клієнти можуть швидко і без проблем повернути свої гроші в разі помилкового платежу.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України затвердив порядок надання додаткової допомоги громадянам на купівлю твердого палива для опалення будинків у зимовий період. Виплати можуть бути здійснені до кінця грудня 2024 року.

Також повідомлялося, що якщо людина не відповідає критеріям, за яких надається допомога, її можуть скасувати, а вже виплачені гроші вимагати повернути державі.