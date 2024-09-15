"Повернути гроші країні": у Раді пояснили, кому з ВПО доведеться віддати виплати

Сукупний дохід сім'ї переселенців не повинен перевищувати 9 444 гривні. У разі збільшення ліміту соцзахист встановить, з якого місяця доходи стали більшими і виплати для ВПО доведеться повертати.

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Деяких українських переселенців, які вимушено змінили місце проживання через активні бойові дії, змусять повернути надану їм грошову допомогу. Про це сказав в ефірі "Київ24" народний депутат, заступник голови комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк.

Якщо сукупний дохід сім'ї більший за 9 444 гривні, доведеться встановити, з якого місяця людина отримувала такі суми. Далі саме з цього періоду будуть вираховуватися кошти. Приміром, у разі появи доходів у червні, за червень цю допомогу треба буде компенсувати державі, зазначив політик.

За словами Цимбалюка, ці випадки будуть поодинокими і не торкнуться більшості українців зі статусом ВПО.

"Це не буде масово, соцзахист має інформацію, де людина працює. Тим паче в постанові та порядку уряду взагалі не сказано, що людина може позбавлятися таких коштів. Це поки що відносна складова, не треба людей цим насторожувати. Тому що це не буде масово", — зауважив Цимбалюк.

Нагадаємо, у вересні Кабмін України продовжив виплати для внутрішньо переміщених осіб, але деякі категорії можуть втратити право на допомогу.

Фокус уже писав про право переселенців на безоплатне житло в Київській області на термін до 5 років за програмою "Містечко Хансена". Американський підприємець Делл Лой Хансен хоче допомогти українцям, які втратили житло через російське вторгнення.