"Вернуть деньги стране": в Раде объяснили, кому из ВПЛ придется отдать выплаты

Совокупный доход семьи переселенцев не должен превышать 9 444 гривны. В случае превышения лимита cоцзащита установит, с какого месяца доходы стали больше и выплаты для ВПЛ придется возвращать.

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Некоторых украинских переселенцев, вынужденно сменивших место жительства из-за активных боевых действий, заставят вернуть предоставленную им денежную помощь. Об этом сказал в эфире "Киев24" народный депутат, замглавы комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цимбалюк.

Если совокупный доход семьи больше 9 444 гривен, придется установить, с какого месяца человек получал такие суммы. Далее именно с этого периода будут высчитываться средства. К примеру, в случае появления доходов в июне, за июнь эту помощь надо будет компенсировать государству, отметил политик.

По словам Цимбалюка, данные случаи будут единичными и не коснутся большинства украинцев со статусом ВПЛ.

"Это не будет массово, соцзащита имеет информацию, где человек работает. Тем более в постановлении и порядке правительства вообще не сказано, что человек может лишаться таких средств. Это пока относительная составляющая, не надо людей этим настораживать. Потому что это не будет массово", — заметил Цимбалюк.

Напомним, в сентябре Кабмин Украины продлил выплаты для внутренне перемещенных лиц, но некоторые категории могут утратить право на помощь.

Фокус уже писал о праве переселенцев на бесплатное жилье в Киевской области на срок до 5 лет по программе "Городок Хансена". Американский предприниматель Делл Лой Хансен хочет помочь украинцам, которые потеряли жилье из-за российского вторжения.