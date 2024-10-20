Українці можуть отримати допомогу на опалювальний сезон: хто має право на виплати

Одержувачами допомоги є громадяни з пільгових категорій, які не використовують природний газ або електричну енергію для індивідуального опалення.

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Уряд затвердив порядок надання додаткової допомоги громадянам на купівлю твердого палива для опалення будинків у зимовий період. Виплати можуть бути здійснені до кінця грудня 2024 року. Про це повідомляють у постанові від 15 жовтня 2024 р. №1169.

Додаткову підтримку надають тим, хто має право на пільги, але не отримує послуги централізованого теплопостачання і не використовує природний газ або електроенергію для індивідуального опалення. Також фінансова допомога може бути надана одержувачам пільг і житлових субсидій.

Додаткова підтримка в опалювальний сезон надається з урахуванням встановлених норм і максимальних меж вартості твердого побутового палива для пічного опалення:

мінімальні норми забезпечення населення твердим пічним побутовим паливом для надання пільг в опалювальному сезоні 2024/25 року — обсяг твердого палива, що може виділити 12064500 Ккал тепла (яке орієнтовно можна отримати з 6,22 тонни свіжозрубаної деревини з рівнем вологості 50% або з 1,87 тонни кам'яного вугілля, що представлені на ринку України);

мінімальні норми забезпечення населення твердим пічним побутовим паливом для надання житлових субсидій в опалювальному сезоні 2024/25 року — обсяг твердого палива, що його може виділити 14367096 Ккал тепла на домогосподарство на рік (яке орієнтовно можна отримати з 7,41 тонни свіжозрубаної деревини вологості 50% або з 2,23 тонни кам'яного вугілля, представлених на ринку України);

граничний показник вартості твердого пічного побутового палива для надання додаткової підтримки в опалювальному сезоні 2024/25 року застосовується 0,001239538695 грн за 1 Ккал;

у наступних опалювальних сезонах зазначені граничні показники вартості твердого пічного побутового палива індексуються на коефіцієнт прогнозованої інфляції.

Розмір додаткової підтримки визначається як різниця між нарахованими коштами пільг або житлових субсидій на придбання твердого пічного побутового палива, розрахованими за мінімальними нормами забезпечення та граничною вартістю палива, та фактично нарахованими або виплаченими коштами пільг або субсидій на це паливо, також розрахованими з урахуванням тих самих параметрів.

Відповідно до постанови, пенсійний фонд України до 25 вересня, перед початком опалювального сезону (з жовтня по квітень, у 2024 році — до 15 жовтня), повідомляє одержувачів пільг і житлових субсидій (за винятком тих, хто раніше надав згоду) через мобільний зв'язок чи електронні комунікації, включно з вебпорталом електронних послуг і мобільним додатком ПФУ, про необхідність до 30 вересня (у 2024 році — до 22 жовтня) зручним для них способом звернутися до органів ПФУ для подачі даних від свого імені і членів сім'ї, на яких поширюється пільга і субсидія, про необхідність до 30 вересня (у 2024 році — до 22 жовтня).

Після отримання від ПФУ даних про одержувачів пільг і житлових субсидій, необхідних для здійснення виплат додаткової допомоги, партнери протягом десяти робочих днів перераховують додаткові кошти на банківський рахунок одержувача (у форматі IBAN) в обраному банку.

У 2024 році обмін інформацією та проведення виплати додаткової підтримки, визначені абзацом першим цього пункту, здійснюються до 10 та 23 грудня відповідно.

Нагадаємо, розмір виплат для внутрішньо переміщених осіб становить 2 тисячі гривень на місяць на дорослого і 3 тисячі гривень на дитину або людину з інвалідністю.

Також Фокус писав про те, що якщо людина не відповідає критеріям, за яких надається допомога, її можуть скасувати, а вже виплачені гроші вимагати повернути державі.