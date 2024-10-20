Украинцы могут получить помощь на отопительный сезон: кто имеет право на выплаты

Получателями пособия являются граждане из льготных категорий, которые не используют природный газ или электрическую энергию для индивидуального отопления.

Related video

Правительство утвердило порядок предоставления дополнительной помощи гражданам на покупку твердого топлива для отопления домов в зимний период. Выплаты могут быть осуществлены до конца декабря 2024 года. Об этом сообщается в постановлении от 15 октября 2024 г. №1169.

Дополнительная поддержка предоставляется тем, кто имеет право на льготы, но не получает услуги централизованного теплоснабжения и не использует природный газ или электроэнергию для индивидуального отопления. Также финансовая помощь может быть предоставлена получателям льгот и жилищных субсидий.

Дополнительная поддержка в отопительный сезон предоставляется с учетом установленных норм и максимальных пределов стоимости твердого бытового топлива для печного отопления:

минимальные нормы обеспечения населения твердым печным бытовым топливом для предоставления льгот в отопительном сезоне 2024/25 года — объем твердого топлива, которое может выделить 12064500 Ккал тепла (которое ориентировочно можно получить из 6,22 тонны свежесрубленной древесины с уровнем влажности 50% или из 1,87 тонны каменного угля, представленных на рынке Украины);

минимальные нормы обеспечения населения твердым печным бытовым топливом для предоставления жилищных субсидий в отопительном сезоне 2024/25 года — объем твердого топлива, которое может выделить 14367096 Ккал тепла на домохозяйство в год (которое ориентировочно можно получить из 7,41 тонн свежесрубленной древесины влажности 50% или 2,23 тонны каменного угля, представленных на рынке Украины);

предельный показатель стоимости твердого печного бытового топлива для предоставления дополнительной поддержки в отопительном сезоне 2024/25 года применяется 0,001239538695 грн за 1 Ккал;

в последующих отопительных сезонах указанные предельные показатели стоимости твердого печного бытового топлива индексируются на коэффициент прогнозируемой инфляции.

Размер дополнительной поддержки определяется как разница между начисленными средствами льгот или жилищных субсидий на приобретение твердого печного бытового топлива, рассчитанными по минимальным нормам обеспечения и предельной стоимости топлива, и фактически начисленными или выплаченными средствами льгот или субсидий на это топливо, также рассчитанными с учетом тех же параметров.

В соответствии с постановлением, пенсионный фонд Украины до 25 сентября, перед началом отопительного сезона (с октября по апрель, в 2024 году — до 15 октября), уведомляет получателей льгот и жилищных субсидий (за исключением тех, кто ранее предоставил согласие) через мобильную связь или электронные коммуникации, включая веб-портал электронных услуг и мобильное приложение ПФУ, о необходимости до 30 сентября (в 2024 году — до 22 октября) удобным для них способом обратиться в органы ПФУ для подачи данных от своего имени и членов семьи, на которых распространяются льготы.

После получения от ПФУ данных о получателях льгот и жилищных субсидий, требуемых для осуществления выплат дополнительной помощи, партнеры в течение десяти рабочих дней перечисляют дополнительные средства на банковский счет получателя (в формате IBAN) в выбранном банке.

В 2024 году обмен информацией и проведение выплаты дополнительной поддержки, определенные абзацем первым настоящего пункта, осуществляются до 10 и 23 декабря соответственно.

Напомним, размер выплат для внутренне перемещенных лиц составляет 2 тысячи гривен в месяц на взрослого и 3 тысячи гривен на ребенка или человека с инвалидностью.

Также Фокус писал о том, что если человек не соответствует критериям, при которых предоставляется помощь, ее могут отменить, а уже выплаченные деньги потребовать вернуть государству.