В Украине могут повысить коммунальные тарифы: прогноз МВФ

После окончания боевых действий энергетический сектор потребует восстановления и усиления конкуренции на оптовых и розничных рынках газа.

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Украинские власти в письме к руководству МВФ о своих намерениях указывают на возможность постепенного увеличения коммунальных тарифов для населения в условиях войны. Также ожидается, что в послевоенный период тарифы продолжат расти. Об этом сообщает Меморандум с МВФ.

"Потенциальные меры реформ, как только позволят условия, включают дополнительное постепенное повышение тарифов (с учетом новой тарифной методологии и социальных соображений во время войны)", — говорится в документе.

Украинские чиновники также рассчитывают на "внешнее финансирование и обеспечение прозрачной и специальной прямой бюджетной поддержки для энергетических государственных предприятий в ожидании доступных бюджетных ресурсов".

В меморандуме подчеркивается, что по завершении войны необходимо будет сосредоточиться на реформах в энергетическом секторе, включая восстановление и укрепление конкурентной среды на оптовых и розничных рынках газа.

"Кроме того, обеспечение устойчивости системы и сокращение квазифискальных обязательств потребует постепенного повышения тарифов на газ и электроэнергию в целях возмещения затрат, при этом выделяя адекватные и целенаправленные ресурсы для защиты уязвимых домохозяйств", — говорится в меморандуме.

По информации из документа, Кабинет министров Украины разработает дорожную карту для поэтапной либерализации рынков газа и электроэнергии. В ней будет представлен план реализации с указанием сроков, действующий после окончания военного положения. Дорожная карта будет основываться на техническом анализе финансового состояния сектора в сотрудничестве с Европейской комиссией.

Обновленный Меморандум с МВФ подписали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Андрей Пышный. Он содержит добровольные обязательства властей страны предпринять определенные шаги.

Напомним, 19 октября адвокат Станислав Лифлянчик рассказал, что делать украинцам, которые задолжали большие суммы за теплоснабжение. Он советует украинцам обратиться к теплокоммунэнерго с заявлением о реструктуризации долга. Для этого нужно иметь деньги на минимальный платеж. По словам адвоката, обычно компания идет на встречу клиенту и дает разрешение на отсрочку.

Стоит также напомнить, 17 октября СМИ сообщали, что коммунальные услуги могут подорожать в 2025 году. Национальный банк Украины прогнозирует рост цен на газ, отопление и горячую воду в следующем году после отмены моратория на повышение тарифов. Стоимость должна постепенно подниматься до экономически обоснованного уровня.