В Україні можуть підвищити комунальні тарифи: прогноз МВФ

Після закінчення бойових дій енергетичний сектор потребуватиме відновлення та посилення конкуренції на оптових і роздрібних ринках газу.

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Українська влада в листі до керівництва МВФ про свої наміри вказує на можливість поступового збільшення комунальних тарифів для населення в умовах війни. Також очікується, що в післявоєнний період тарифи продовжать зростати. Про це повідомляє Меморандум із МВФ.

"Потенційні заходи реформ, щойно дозволять умови, включають додаткове поступове підвищення тарифів (з урахуванням нової тарифної методології та соціальних міркувань під час війни)", — йдеться в документі.

Українські урядовці також розраховують на "зовнішнє фінансування та забезпечення прозорої та спеціальної прямої бюджетної підтримки для енергетичних державних підприємств в очікуванні доступних бюджетних ресурсів".

У меморандумі підкреслюється, що після завершення війни необхідно буде зосередитися на реформах в енергетичному секторі, включно з відновленням і зміцненням конкурентного середовища на оптових і роздрібних ринках газу.

"Крім того, забезпечення стійкості системи та скорочення квазіфіскальних зобов'язань потребуватиме поступового підвищення тарифів на газ та електроенергію з метою відшкодування витрат, водночас виділяючи адекватні та цілеспрямовані ресурси для захисту вразливих домогосподарств", — ідеться в меморандумі.

За інформацією з документа, Кабінет міністрів України розробить дорожню карту для поетапної лібералізації ринків газу та електроенергії. У ній буде представлено план реалізації із зазначенням термінів, що діятиме після закінчення воєнного стану. Дорожня карта ґрунтуватиметься на технічному аналізі фінансового стану сектора у співпраці з Європейською комісією.

Оновлений Меморандум із МВФ підписали президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр фінансів Сергій Марченко та голова НБУ Андрій Пишний. Він містить добровільні зобов'язання влади країни зробити певні кроки.

Нагадаємо, 19 жовтня адвокат Станіслав Лифлянчик розповів, що робити українцям, які заборгували великі суми за теплопостачання. Він радить українцям звернутися до теплокомуненерго із заявою про реструктуризацію боргу. Для цього потрібно мати гроші на мінімальний платіж. За словами адвоката, зазвичай компанія йде на зустріч клієнту і дає дозвіл на відстрочку.

Варто також нагадати, 17 жовтня ЗМІ повідомляли, що комунальні послуги можуть подорожчати у 2025 році. Національний банк України прогнозує зростання цін на газ, опалення та гарячу воду наступного року після скасування мораторію на підвищення тарифів. Вартість має поступово підніматися до економічно обґрунтованого рівня.