Комуналка може подорожчати у 2025 році: що відомо

Після скасування мораторію тарифи будуть поступово підніматися до економічно обґрунтованого рівня.

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Національний банк України прогнозує зростання цін на газ, опалення та гарячу воду у 2025 році. Вартість може зрости попри мораторій на підвищення цих тарифів, який діє під час війни. Про це йдеться в матеріалі видання "24 Канал".

Так, після скасування мораторію тарифи поступово зростатимуть до рівня, виправданого економічно. Основними факторами цього зростання є труднощі в енергетичному секторі та брак коштів у державному бюджеті. Водночас чинний мораторій тимчасово утримує зростання тарифів на житлово-комунальні послуги для населення.

Як зміняться ціни на газ

Голова правління НАК "Нафтогаз" Олексій Чернишов повідомив, що ринкова ціна на газ становить близько 15 гривень за кубометр, тоді як для населення вона становить 7,96 гривні за кубометр. Різниця в тарифах тимчасово покривається за рахунок державного бюджету.

Суттєве збільшення цін на газ, яке може майже подвоїти тарифи, чинитиме значний фінансовий тиск на багато сімей. Однак це може статися тільки після 30 квітня 2025 року і за виконання певних умов.

Однією з таких умов є завершення воєнного стану не пізніше 30 листопада 2024 року або скасування Закону, що запроваджує мораторій на підвищення тарифів.

Як зміняться ціни на світло

З липня 2024 року українці почали помічати зростання тарифів на електроенергію, що відобразилося в їхніх рахунках. Уряд збільшив фіксовану ціну на електроенергію з 2,64 до 4,32 гривні за кіловат-годину. Цей тариф діятиме до 30 квітня 2025 року. Важливо зазначити, що мораторій на підвищення тарифів не стосується електроенергії, і рішення про коригування тарифів ухвалює саме уряд.

За прогнозами НБУ, у 2025 році тарифи можуть зрости до економічно обґрунтованого рівня, що ймовірно призведе до подальшого підвищення тарифів на електроенергію після квітня 2025 року.

Як зміняться ціни на воду

В Україні існують різні правила, що стосуються тарифів на водопостачання. На гарячу воду поширюється мораторій на підвищення цін, тоді як для холодної води таких обмежень немає. У країні немає єдиного тарифу на холодну воду, оскільки ціни різняться залежно від регіону і постачальника.

У великих містах тарифи на воду залишаються на колишньому рівні, проте в малих населених пунктах деякі тарифи вже збільшилися або очікується їхнє зростання в найближчому майбутньому. У деяких випадках підвищення може становити до 40%.

Є ймовірність, що 2025 року тарифи на водопостачання у великих містах також можуть зрости, оскільки НКРЕКП розглядала відповідні проєкти рішень.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді розповіли, що частина громадян може отримати спеціальну надбавку до пенсійних виплат. Зокрема, це стосується тих українців, які мають погіршений стан здоров'я та потребують стороннього догляду.

Раніше в ПФУ зазначила, що пенсіонери можуть отримати авансом шість пенсій. Це може статися в разі виїзду українця за кордон на постійне місце проживання.