"Запрещено отключать": что делать украинцам, которые задолжали тысячи гривен за тепло (видео)

Теплокоммунэнерго идут на встречу украинцам, которые просят о реструктуризации большого долга за теплоснабжение, пояснил адвокат Станислав Лифлянчик. Для этого нужно написать заявление и показать, что есть деньги на минимальный платеж.

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Украинцам, которые имеют долги за коммунальные услуги, следовало бы решить вопрос с поставщиками тепла до того, как включат отопление. Если долг за тепло слишком большой, то можно его поделить на части. Если задолжал не отдельный человек, а объединение совладельцев многоквартирного дома (ОСМД), то проблема сложнее. Об особенностях погашения долгов за тепло и о возможности отключения целых домов адвокат Станислав Лифлянчик рассказал в эфире телеканала "Киев 24".

Лифлянчик ответил на вопрос журналистки, которая интересовалась, что делать людям с большими долгами за тепло, поскольку, например, при задолженности за свет в 1 тыс. грн энергетики просто выключали электричество. Адвокат пояснил, что по закону коммунальщикам запрещено выключать отопление во время отопительного сезона, который вот-вот начнется. В то же время, чтобы стимулировать граждан к оплате, коммунальщики иногда действуют вопреки закону и выключают тепло в целом доме, в котором живет должник. Чтобы такого не произошло, зная о своей проблеме, стоит обратиться к поставщику и реструктуризировать задолженность.

"У нас есть две параллельные реальности. Это юридическая реальность — там где есть определенные запреты, правила, и есть материальная реальность — это мир, в котором мы живем. Поэтому нередко бывает так, что поставщик коммунальных услуг решает, что наиболее эффективным способом является отключение от поставки услуги, чтобы человек скорее оплатил те долги", — отметил адвокат.

Коммунальные услуги — что делать при долгах за тепло

Адвокат описал ориентировочную процедуру реструктуризации задолженности перед теплокоммунэнерго:

написать заявление с просьбой о реструктуризации долга и предоставить его в компанию теплокоммунэнерго;

в заявлении должна быть просьба об отсрочке платежа или рассрочке (оплату частями);

оплатить какую-то часть долга и подать квитанцию в теплокоммунэнерго вместе с заявлением.

Обычно компания идет навстречу клиенту и дает разрешение на отсрочку или рассрочку, уверен собеседник журналистов. По его словам, в таком случае коммунальщики надеются получить хотя бы что-то, а "не гоняться за вами с судебными процессами".

ОСМД и долги за теплоснабжение

Лифлянчик также коснулся проблемы, которая может возникнуть с долгом за тепло в случае, если должник проживает в доме с ОСМД. Тогда долг переводится на сообщество совладельцев и в таком случае может быть действительно отключение, если средства не оплатят.

Журналистка поинтересовалась конкретным случаем, который произошел с киевлянами: ОСМД отдавало средства не коммунальщикам, а фирме-посреднику, которая не перечисляла их по назначению. Юрист отметил, что, во-первых, совладельцы должны были раньше позаботиться о том, чтобы подключиться именно к теплокоммунэнерго, и, во-вторых, если все же есть долг, например, в 15 млн грн, то просить о рассрочке и его выплачивать постепенно.

Отметим, 15 октября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил об уровне готовности коммунальщиков к отопительному сезону. По словам чиновника, накоплено 12 млрд куб м газа и 3 млн тонн угля. Сады, школы, больницы готовы на 100%, жилые дома — на 99%.

Напоминаем, 16 октября мэр Киева Виталий Кличко объяснил, когда в столице подадут тепло жителям многоквартирных домов.