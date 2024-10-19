"Заборонено відключати": що робити українцям, які заборгували тисячі гривень за тепло (відео)

Теплокомуненерго ідуть на зустріч українцям, які просять про реструктуризацію великого боргу за теплопостачання, пояснив адвокат Станіслав Ліфлянчик. Для цього потрібно написати заяву і показати, що є гроші на мінімальний платіж.

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Українцям, які мають борги за комунальні послуги, варто було б розв'язати питання з постачальниками тепла до того, як включать опалення. Якщо борг за тепло надто великий, то можна його поділити на частини. Якщо заборгувала не окрема людина, а об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ), то проблема складніша. Про особливості погашення боргів за тепло та про можливість відключення цілих будинків адвокат Станіслав Ліфлянчик розповів у ефірі телеканалу "Київ 24".

Ліфлянчик відповів на питання журналістки, яка цікавилась, що робити людям, які мають великі борги за тепло, оскільки, наприклад, при заборгованості за світло в 1 тис. грн енергетики просто вимикали електроживлення. Адвокат пояснив, що згідно з законом комунальникам заборонено вимикати опалення під час опалювального сезону, який от-от почнеться. Водночас, щоб стимулювати громадян до оплати, комунальники інколи діють всупереч закону і вимикають тепло у цілому будинку, в якому живе боржник. Щоб такого не сталось, знаючи про свою проблему, варто звернутись до постачальника та реструктуризувати заборгованість.

"У нас є дві паралельні реальності. Це юридична реальність — там де є певні заборони, правила, і є матеріальна реальність — це світ, в якому ми живемо. Тому нерідко буває так, що постачальник комунальних послуг вирішує, що найбільш ефективним способом є відключення від постачання послуги, щоб людина скоріше сплатила за ті борги", — наголосив адвокат.

Комунальні послуги — що робити при боргах за тепло

Адвокат описав орієнтовну процедуру реструктуризації заборгованості перед теплокомуненерго:

написати заяву з проханням про реструктуризацію боргу і надати її у компанію теплокомуненерго;

у заяві має бути прохання про відстрочку платежу або розстрочку (оплату частинами);

сплатити якусь частину боргу і подати квитанцію в теплокомуненерго разом з заявою.

Зазвичай компанія іде на зустріч клієнту і дає дозвіл на відстрочку або розстрочку, впевнений співрозмовник журналістів. З його слів, у такому випадку комунальники мають надію отримати хоча б щось, а "не ганятись за вами з судовими процесами".

ОСББ та борги за теплопостачання

Ліфлянчик також торкнувся проблеми, яка може виникнути з боргом за тепло у випадку, якщо боржник проживає у будинку з ОСББ. Тоді борг перекладається на спільноту співвласників і у такому випадку може бути дійсно відключення, якщо кошти не сплатять.

Журналістка поцікавилась конкретним випадком, який стався з киянами: ОСББ віддавало кошти не комунальникам, а фірмі-посереднику, яка не перераховувала їх за призначенням. Юрист наголосив, що, по-перше, співвласники повинні були раніше потурбуватись про те, щоб підключитись саме до теплокомуненерго, і, по-друге, якщо все ж є борг, наприклад, у 15 млн грн, то просити про розстрочку і його виплачувати поступово.

Зазначимо, 15 жовтня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про рівень готовності комунальників до опалювального сезону. Зі слів посадовця, накопичено 12 млрд куб м газу та 3 млн тонн вугілля. Садочки, школи, лікарні готові на 100%, житлові будинки — на 99%.

Нагадуємо, 16 жовтня мер Києва Віталій Кличко пояснив, коли у столиці подадуть тепло мешканцям багатоквартирних будинків.