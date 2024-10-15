"Достатньо для зими": житлові будинки готові до опалювального сезону на 99%, — Шмигаль

Школи, дитячі садочки та лікарні також підготовлені до морозів майже на 100%. У сховищах на зиму накопичено понад 12 млрд кубів газу і 3 млн тонн вугілля.

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Домівки українців і соціальна інфраструктура майже стовідсотково готові до подачі тепла. Також для проходження зими накопичено достатньо паливних ресурсів. Про це заявив на засіданні уряду 15 жовтня прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Готовність житлових будинків на сьогодні понад 99%. Кількість шкіл, садочків та лікарень, готових до проходження зими, теж наближається до 100%", — повідомив Денис Шмигаль.

За його словами, до запуску готові 18 тис. котелень та 4,8 тис. центральних теплових пунктів.

У газосховищах України накопичено 12,2 млрд куб. м газу, на складах перебуває 3,1 млн тонн вугілля.

"Цього достатньо для проходження зими", — зазначив прем’єр-міністр.

Крім того, на сьогодні працюють усі 9 енергоблоків АЕС.

Важелем протидії ворожим атакам на критичну інфраструктуру, за планом уряду, має стати розвиток децентралізованої генерації.

"Працюють ініційовані урядом програми енергетичної стійкості. Кредити під 0% для громадян, позики для ОСББ під програму ГрінДІМ, кредити "5-7-9%" для малого та середнього бізнесу, пільгові кредити від "Фонду декарбонізації України" для комунальних підприємств та громад. Загалом банки вже видали різним категоріям позичальників кредитів на 2 млрд грн", — розповів прем’єр-міністр.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що опалювальний сезон у Києві розпочнеться з підключення критично важливих об'єктів соціальної сфери. Житлові будинки будуть підключати, коли середньодобова температура опуститься до +8 протягом трьох діб.

Також наприкінці серпня ЗМІ писали, що для проходження опалювального сезону Україні потрібно накопичити більш ніж 13 млрд кубометрів газу до 1 листопада.