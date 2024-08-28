Загрози для міст та багатоповерхівок: що чекати від опалювального сезону в Україні

В "РБК-Україна" зазначають, що до 1 листопада потрібно накопичити ще більш ніж 13 млрд кубометрів газу — при теперішніх темпах видобування це реальне число. Попри це, все одно очікуються деякі проблеми при проходженні опалювального сезону.

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Опалювальний сезон 2023 — 2024 року Україна пройде на газі власного виробництва. Про це йдеться в матеріалі "РБК-Україна" "Від фронту до тилу. З якими викликами зіткнеться Україна восени і до чого варто готуватися".

Зазначається, що до 1 листопада слід накопичити ще 13,2 млрд кубометрів газу. Однак в НАК "Нафтогаз" зазначають, що видобуток зріс на 7%, тому газові сховища будуть заповнені.

Не бачить загроз щодо можливого браку газу директор спеціальних проєктів у НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев.

"Його достатньо. Навіть з урахуванням можливого зростання споживання нових газотурбінних і газокомпресорних установок для генерації електроенергії", — зазначив він.

Однак все ж існують загрози, пов'язані з проходженням опалювального періоду. Зокрема, стосуються вони великих міст та багатоповерхових будинків. Річ у тім, що в більшості з них на вхід подається холодна вода та електрична енергія. Однак за відсутності світла насоси компресорних станцій водоканалів не справляються з роботою.

"Вода не подається на верхні поверхи. І ризик пов'язаний не стільки з подачею води — це можна вирішити, зробивши запаси — скільки з каналізаційними мережами", — додав Геннадій Рябцев.

Зазначимо, що до початку повномасштабної війни Україна значно залежала від імпорту газу. З початком повномасштабного вторгнення обсяг споживання впав, а обсяг видобутку знизився відносно незначно.

Минулого року рівень видобутку газу сягнув рівня 2021-го, але споживання все ж було на третину менше, ніж до рівня великої війни. Планується, що цього року обсяг споживання має досягти обсягу видобутку газу.

Додамо, що для більшості населення тариф на газ з 1 вересня не зміниться. За кожен кубометр доведеться платити 7,96 грн.