Угрозы для городов и многоэтажек: что ждать от отопительного сезона в Украине

В "РБК-Украина" отмечают, что до 1 ноября нужно накопить еще более 13 млрд кубометров газа — при нынешних темпах добычи это реальное число. Несмотря на это, все равно ожидаются некоторые проблемы при прохождении отопительного сезона.

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Отопительный сезон 2023 — 2024 года Украина пройдет на газе собственного производства. Об этом говорится в материале "РБК-Украина" "От фронта к тылу. С какими вызовами столкнется Украина осенью и к чему стоит готовиться".

Отмечается, что до 1 ноября следует накопить еще 13,2 млрд кубометров газа. Однако в НАК "Нафтогаз" отмечают, что добыча выросла на 7%, поэтому газовые хранилища будут заполнены.

Не видит угроз относительно возможной нехватки газа директор специальных проектов в НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

"Его достаточно. Даже с учетом возможного роста потребления новых газотурбинных и газокомпрессорных установок для генерации электроэнергии", — отметил он.

Однако все же существуют угрозы, связанные с прохождением отопительного периода. В частности, касаются они крупных городов и многоэтажных домов. Дело в том, что в большинстве из них на вход подается холодная вода и электрическая энергия. Однако при отсутствии света насосы компрессорных станций водоканалов не справляются с работой.

"Вода не подается на верхние этажи. И риск связан не столько с подачей воды — это можно решить, сделав запасы — сколько с канализационными сетями", — добавил Геннадий Рябцев.

Отметим, что до начала полномасштабной войны Украина значительно зависела от импорта газа. С началом полномасштабного вторжения объем потребления упал, а объем добычи снизился относительно незначительно.

В прошлом году уровень добычи газа достиг уровня 2021-го, но потребление все же было на треть меньше, чем до уровня большой войны. Планируется, что в этом году объем потребления должен достичь объема добычи газа.

Добавим, что для большинства населения тариф на газ с 1 сентября не изменится. За каждый кубометр придется платить 7,96 грн.