Зависимость от импорта: каким будет тариф на газ для украинцев в сентябре

Как отмечают журналисты, в 2022 году из-за полномасштабного вторжения ВС РФ, которое повлекло за собой разрушение крупных предприятий, временную оккупацию ряда территорий и массовый выезда населения, потребление газа в Украине снизилось до 19,5 млрд кубометров.

Related video

С 1 сентября тариф на газ в Украине для 98% потребителей, обслуживаемых компанией "Нафтогаз", останется на прежнем уровне — 7,96 грн за кубометр. Об этом пишет OBOZ.UA.

До начала полномасштабной войны Украина была сильно зависима от импорта газа. В 2021 году страна добывала около 19,7 млрд кубометров газа, в то время как потребление составляло 28,8 млрд кубометров. Оставшиеся 9 млрд кубометров приходилось закупать за границей, что требовало значительных валютных затрат. При этом газ украинской добычи традиционно стоил дешевле импортного.

В 2022 году, из-за последствий войны — разрушения крупных предприятий, временной оккупации ряда территорий и массового выезда населения, — потребление газа в Украине снизилось до 19,5 млрд кубометров, в то время как добыча упала незначительно, на 1,28 млрд кубометров.

В 2023 году объем добычи газа достиг уровня 2021 года, однако потребление все еще на 31,25% ниже довоенного. Тем не менее, по словам министра энергетики Германа Галущенко, в этом году потребление и добыча газа должны быть сбалансированы на уровне 19,8 млрд кубометров, что свидетельствует о возможном достижении энергетической независимости, отмечает издание.

Важно

Пенсионеры получат прибавку от 300 до почти 600 гривен: в ПФУ рассказали подробности

Напомним, некоторым украинским пенсионерам могут сократить размер пенсионных выплат до 20%. Это возможно в случае, когда лицо трудоустроилось и не сообщило об этом ПФУ.