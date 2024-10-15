"Достаточно для зимы": жилые дома готовы к отопительному сезону на 99%, — Шмыгаль

Школы, детские сады и больницы также подготовлены к морозам почти на 100%. В хранилищах на зиму накоплено более 12 млрд кубов газа и 3 млн тонн угля.

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Дома украинцев и социальная инфраструктура почти стопроцентно готовы к подаче тепла. Также для прохождения зимы накоплено достаточно топливных ресурсов. Об этом заявил на заседании правительства 15 октября премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Готовность жилых домов на сегодня более 99%. Количество школ, садиков и больниц, готовых к прохождению зимы, тоже приближается к 100%", — сообщил Денис Шмыгаль.

По его словам, к запуску готовы 18 тыс. котельных и 4,8 тыс. центральных тепловых пунктов.

В газохранилищах Украины накоплено 12,2 млрд куб. м газа, на складах находится 3,1 млн тонн угля.

"Этого достаточно для прохождения зимы", — отметил премьер-министр.

Кроме того, на сегодня работают все 9 энергоблоков АЭС.

Рычагом противодействия вражеским атакам на критическую инфраструктуру, по плану правительства, должно стать развитие децентрализованной генерации.

"Работают инициированные правительством программы энергетической устойчивости. Кредиты под 0% для граждан, займы для ОСМД под программу ГрінДІМ, кредиты "5-7-9%" для малого и среднего бизнеса, льготные кредиты от "Фонда декарбонизации Украины" для коммунальных предприятий и общин. В целом банки уже выдали различным категориям заемщиков кредитов на 2 млрд грн", — рассказал премьер-министр.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что отопительный сезон в Киеве начнется с подключения критически важных объектов социальной сферы. Жилые дома будут подключать, когда среднесуточная температура опустится до +8 в течение трех суток.

Также в конце августа СМИ писали, что для прохождения отопительного сезона Украине нужно накопить более 13 млрд кубометров газа до 1 ноября.