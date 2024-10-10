Когда начнется отопительный сезон в Киеве: мэр назвал точную дату

По словам градоначальника, сперва будут подключены критически важные объекты инфраструктуры.

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С понедельника, 14 октября, столица начнет отопительный сезон для больниц, школ, детских садов и других заведений социальной сферы города. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Тепло будут подключаться по индивидуальным заявкам руководителей этих учреждений, учитывая функциональную специфику. Жилые дома начнут подключать, когда среднесуточная температура опустится до +8С в течение трех суток и сохраняется тенденция к похолоданию.

По его словам, решение о начале отопительного сезона принимаются с учетом факторов обеспечения комфорта для горожан, оптимального использования энергоресурсов и экономного потребления электроэнергии.

Напомним, что Национальный банк Украины прогнозирует, что в 2024 году тарифы на некоторые услуги ЖКХ (газ, отопление и горячее водоснабжение) останутся без изменений. Однако из-за сложной ситуации в энергетическом секторе и государственном бюджете, вероятно, в последующие годы произойдет постепенная корректировка тарифов.

Также пенсионеры, которые работали на отдельных должностях в сельской местности и живут там после выхода на пенсию, могут получить скидку 100% на оплату услуг ЖКХ.