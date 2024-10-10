Когда начнется отопительный сезон осенью 2024: известны сроки и тарифы

В столице отопительный сезон начнется ориентировочно с 15 октября, однако эта дата может изменяться в зависимости от погодных условий.

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В Украине отопительный сезон обычно начинается в октябре. Срок начала будет зависеть от температуры воздуха. Об этом сообщает издание "На пенсии".

Отопительный сезон в Украине традиционно стартует в середине октября, обычно около 15-16 числа. Однако точная дата определяется в зависимости от погодных условий: местные власти принимают решение, когда среднесуточная температура опускается до +8°C и держится на этом уровне три дня подряд.

В Киеве отопление планируют включить ориентировочно 15 октября, но эта дата может быть скорректирована в зависимости от погоды. На начало отопительного сезона также влияют внеплановые ремонты и готовность коммунальных служб. В Одессе же батареи обычно начинают греть после 1 ноября уже на протяжении нескольких лет.

Мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, введенный из-за военного положения, продолжает действовать и в этом отопительном сезоне. Поэтому "Нафтогаз Украины" с 1 мая 2024 года продлил фиксированный тариф на газ до 30 апреля 2025 года на уровне 7,96 гривны за кубометр. А у других поставщиков газа для населения цены варьируются от 7,70 до 9,99 гривны за кубометр.

В октябре потребители газа получат три платежки. Но это касается только жителей многоквартирных домов. Дело в том, что в Украину вернули техническое обслуживание многоквартирных домов, которое раньше было на паузе. За эту услугу украинцам придется заплатить из своего кармана. Для теплоснабжающих компаний цена газа будет оставаться на уровне 7 420 гривен за тысячу кубометров для населения и 16 390 гривен для бюджетных учреждений.

С июня этого года в Украине повысился тариф на электроэнергию, однако с 1 октября для некоторых категорий населения будут введены новые условия оплаты. Большинство украинцев продолжат платить по ставке 4,32 грн за кВтч. В то же время, те, кто использует электроотопление (электрокотел по утвержденному проекту), смогут платить меньше — всего 2,64 грн за кВтч.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 31 мая 2024 года № 632, льготный тариф применяется в отопительный сезон (с октября по апрель включительно), но только на первые 2 000 кВтч электроэнергии ежемесячно. При превышении этого объема оплата будет производиться по стандартному тарифу — 4,32 гривны за кВтч. Льготный тариф действует на протяжении всего отопительного сезона, даже если фактическое отопление не используется.

Напомним, что Национальный банк Украины прогнозирует, что в 2024 году тарифы на некоторые услуги ЖКХ (газ, отопление и горячее водоснабжение) останутся без изменений. Однако из-за сложной ситуации в энергетическом секторе и государственном бюджете, вероятно, в последующие годы произойдет постепенная корректировка тарифов.

Также пенсионеры, которые работали на отдельных должностях в сельской местности и живут там после выхода на пенсию, могут получить скидку 100% на оплату услуг ЖКХ.