Отопительный сезон в Киеве: Кличко назвал точную дату

Отопление могут включить позже назначенного срока, если температура воздуха не опустится до 15 градусов.

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Власти Киева планируют начать отопительный сезон 15 октября, однако это произойдет только в случае необходимости. Об этом рассказал в эфире телеканала "Киев24" мэр столицы Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что отопление будет включено, если температура воздуха в течение трех дней подряд опустится ниже 15 градусов тепла.

Таким образом, если температура останется выше указанного уровня, отопление включат позже.

Виталий Кличко также добавил, что город на 99% выполнил все испытания систем.

Напомним, что Национальный банк Украины прогнозирует, что в 2024 году тарифы на некоторые услуги ЖКХ (газ, отопление и горячее водоснабжение) останутся без изменений. Однако из-за сложной ситуации в энергетическом секторе и государственном бюджете, вероятно, в последующие годы произойдет постепенная корректировка тарифов.

Также пенсионеры, которые работали на отдельных должностях в сельской местности и живут там после выхода на пенсию, могут получить скидку 100% на оплату услуг ЖКХ.

Ранее Фокус писал, на какие коммунальные услуги предоставляется субсидия.