Опалювальний сезон у Києві: Кличко назвав точну дату

Опалення можуть увімкнути пізніше призначеного терміну, якщо температура повітря не опуститься до 15 градусів.

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Влада Києва планує розпочати опалювальний сезон 15 жовтня, однак це станеться тільки в разі потреби. Про це розповів в ефірі телеканалу "Київ24" мер столиці Віталій Кличко.

Він наголосив, що опалення буде ввімкнено, якщо температура повітря протягом трьох днів поспіль опуститься нижче 15 градусів тепла.

Таким чином, якщо температура залишиться вищою за вказаний рівень, опалення увімкнуть пізніше.

Віталій Кличко також додав, що місто на 99% виконало всі випробування систем.

Нагадаємо, що Національний банк України прогнозує, що 2024 року тарифи на деякі послуги ЖКГ (газ, опалення та гаряче водопостачання) залишаться без змін. Однак через складну ситуацію в енергетичному секторі та державному бюджеті, ймовірно, у наступні роки відбудеться поступове коригування тарифів.

Також пенсіонери, які працювали на окремих посадах у сільській місцевості та живуть там після виходу на пенсію, можуть отримати знижку 100% на оплату послуг ЖКГ.

Раніше Фокус писав, на які комунальні послуги надається субсидія.