В Україні можуть підвищити тарифи на газ і опалення: НБУ назвав терміни

Значне підвищення вартості ЖКГ стане джерелом додаткового інфляційного тиску та зумовить потребу в значному збільшенні субсидій для населення.

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Національний банк України прогнозує, що 2024 року тарифи на деякі послуги ЖКГ (газ, опалення та гаряче водопостачання) залишаться без змін. Однак через складну ситуацію в енергетичному секторі та державному бюджеті, ймовірно, у наступні роки відбудеться поступове коригування тарифів. Про це повідомляє"Інфляційний звіт" Національного банку України (липень 2024 року).

"Очікується, що з 2025 року почнеться поступове приведення тарифів до їхніх економічно обґрунтованих рівнів", — ідеться в прогнозі.

Як зазначено у звіті, невизначеність у строках і розмірах коригування тарифів, особливо на енергетичні послуги, являє собою значний ризик для прогнозу інфляції.

Значне збільшення цін на енергоресурси, необхідне для швидкого усунення дисбалансів в енергетичному секторі, стане джерелом додаткового інфляційного тиску та спричинить необхідність у значному збільшенні субсидій для населення. З іншого боку, триваліша затримка з рішенням щодо приведення тарифів на комунальні послуги у відповідність до економічно обґрунтованих рівнів може призвести до зниження рівня інфляції, однак це призведе до накопичення квазіфіскальних дисбалансів та погіршить фінансовий стан державних енергетичних компаній, зазначають в НБУ.

Згідно з даними НБУ, це призведе до збільшення ризиків нестабільності на енергоринку, знизить інвестиційний потенціал сектора, а ціновий тиск лише відкладатиметься на потім.

"Мораторій на підвищення окремих тарифів на послуги ЖКГ для населення ще деякий час обмежуватиме зростання адміністративних цін. Однак їхнє поступове приведення до ринкових рівнів, яке, згідно з припущеннями, почнеться з 2025 року, стане вагомим проінфляційним чинником у 2025-2026 роках", — йдеться у звіті.

Нагадаємо, пенсіонери, які мають погіршене здоров'я, можуть отримати додаткові виплати від держави. Для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду з відповідною заявою.

Раніше в ПФУ розповіли, що деякі громадяни отримують збільшені пенсії, йдеться про постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС. Розмір виплат залежить від статусу чорнобильця.