Комуналка в Україні: чи підвищать тарифи на газ і світло до кінця 2024 року

Нині українці платять за газ 7,96 грн, а за світло — 4,32 грн.

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В Україні вартість електроенергії та газу залишиться незмінною щонайменше до кінця опалювального сезону. Таким чином, ціна за кубометр газу для більшості жителів України становитиме 7,96 грн, а за кВт*год електроенергії — 4,32 грн. Про це йдеться в матеріалі видання "OBOZ.UA".

Тарифи на газ встановлено на рік (до травня). Також до кінця квітня 2025 року визначено тариф на електроенергію. Отже, вартість комунальних послуг залишиться незмінною.

Що з тарифом на електроенергію

Поточний тариф діє до травня 2025 року і не буде переглядатися до цього терміну, повідомили в Міненерго. Наступного року вартість електроенергії, ймовірно, визначатиметься низкою чинників, однак в умовах повномасштабної війни зробити точні прогнози практично неможливо.

Водночас відключення електроенергії ніяк не пов'язані з тарифами. До підвищення цін у соціальних мережах ходила теорія змови, що відключення нібито проводяться для "підготовки" до зростання цін.

Краще заплатити більше і мати стабільне електропостачання, але в липні з настанням спеки відключення тільки почастішали, хоча тарифи підвищили ще в червні.

Що з тарифом на газ

Ціни на природний газ для населення залишаються незмінними. Газопостачальні компанії зберегли вартість кубометра "блакитного палива" в рамках своїх річних тарифних планів.

Як і в попередні місяці, свої ціни на серпень оголосили 12 постачальників. Вартість кубометра газу залежно від газопостачальної компанії варіюється від 7,7 до 9,99 грн.

Нині переважна більшість українських домашніх споживачів (98%, або 12 млн домогосподарств) отримують газ від "Нафтогаз України". Вартість становить 7,96 грн за кубометр, і цей тариф діятиме щонайменше до кінця квітня 2025 року.

Нагадаємо, розмір виплат для внутрішньо переміщених осіб становить 2 тисячі гривень на місяць на дорослого і 3 тисячі гривень на дитину або людину з інвалідністю.

Також Фокус писав про те, що якщо людина не відповідає критеріям, за яких надається допомога, її можуть скасувати, а вже виплачені гроші вимагати повернути державі.