Коммуналка в Украине: повысят ли тарифы на газ и свет до конца 2024 года

В настоящее время украинцы платят за газ 7,96 грн, а за свет — 4,32 грн.

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В Украине стоимость электроэнергии и газа останется неизменной как минимум до конца отопительного сезона. Таким образом, цена за кубометр газа для большинства жителей Украины будет составлять 7,96 грн, а за кВт*ч электроэнергии — 4,32 грн. Об этом говорится в материале издания "OBOZ.UA".

Тарифы на газ установлены на год (до мая). Также до конца апреля 2025 года определен тариф на электроэнергию. Следовательно, стоимость коммунальных услуг останется неизменной.

Что с тарифом на электроэнергию

Текущий тариф действует до мая 2025 года и не будет пересматриваться до этого срока, сообщили в Минэнерго. В следующем году стоимость электроэнергии, вероятно, будет определяться рядом факторов, однако в условиях полномасштабной войны сделать точные прогнозы практически невозможно.

В то же время отключения электроэнергии никак не связаны с тарифами. До повышения цен в социальных сетях ходила теория заговора, что отключения якобы проводятся для "подготовки" к росту цен.

Лучше заплатить больше и иметь стабильное электроснабжение, но в июле с наступлением жары отключения только участились, хотя тарифы повысили еще в июне.

Что с тарифом на газ

Цены на природный газ для населения остаются неизменными. Газоснабжающие компании сохранили стоимость кубометра "голубого топлива" в рамках своих годовых тарифных планов.

Как и в предыдущие месяцы, свои цены на август объявили 12 поставщиков. Стоимость кубометра газа в зависимости от газоснабжающей компании варьируется от 7,7 до 9,99 грн.

В настоящее время подавляющее большинство украинских домашних потребителей (98%, или 12 млн домохозяйств) получают газ от "Нафтогаз Украины". Стоимость составляет 7,96 грн за кубометр, и этот тариф будет действовать как минимум до конца апреля 2025 года.

Напомним, размер выплат для внутренне перемещенных лиц составляет 2 тысячи гривен в месяц на взрослого и 3 тысячи гривен на ребенка или человека с инвалидностью.

Также Фокус писал о том, что если человек не соответствует критериям, при которых предоставляется помощь, ее могут отменить, а уже выплаченные деньги потребовать вернуть государству.