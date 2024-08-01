Тарифы на газ в Украине: сколько придется платить в августе

Стоимость кубометра газа в зависимости от газоснабжающей компании будет колебаться от 7,70 до 9,99 грн.

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В Украине тариф на газ останется неизменным с августа. Большинство украинцев будут платить 7,96 грн за кубометр газа. Этот тариф установлен "Нафтогазом", который обеспечивает голубым топливом 98% семей. Об этом сообщает издание "ГазПравда".

Цены на природный газ для бытовых потребителей, то есть для населения, остаются стабильными. Газоснабжающие компании не изменили стоимость кубометра "голубого топлива" в рамках своих годовых тарифных предложений.

Как и в предыдущие месяцы, свои тарифы на август обнародовали 12 поставщиков. Стоимость кубометра газа, в зависимости от газоснабжающей компании, будет колебаться от 7,70 до 9,99 грн. Однако подавляющему большинству украинских бытовых потребителей (98%, или 12 млн домохозяйств) газ в настоящее время поставляет Нафтогаз Украины. Его цена – 7,96 грн за кубометр – будет действовать, по меньшей мере, до конца апреля 2025 года.

То есть, к завершению отопительного сезона природный газ для бытовых потребителей точно не подорожает. Цена на газ в августе 2024 года:

"Эру Людям" – 7,7 грн за кубометр;

"Энерджи Трейд Групп" – 7,799 грн за кубометр;

"Нефтегаз Украина" – 7,96 грн за кубометр;

"Тернопольоблгаз Сбыт" – 7,96 грн за кубометр;

"Прикарпат Энерго Трейд" – 7,98 грн за кубометр;

"Полтавагаз Сбыт" – 7,99 грн за кубометр;

"Галнефтегаз", "ОККО Контракт" – 7,99 грн за кубометр;

"Львовэнергосбыт" – 8,20 грн за кубометр;

"Киевские энергетические услуги" – 8,46 грн. за кубометр;

"Днепровские энергетические услуги" – 8,46 грн за кубометр;

"Аскания Энерджи" – 9,95 грн за кубометр;

"Светгаз" – 9,99 грн за кубометр.

Напомним, размер выплат для внутренне перемещенных лиц составляет 2 тысячи гривен в месяц на взрослого и 3 тысячи гривен на ребенка или человека с инвалидностью.

Также Фокус писал о том, что если человек не соответствует критериям, при которых предоставляется помощь, ее могут отменить, а уже выплаченные деньги потребовать вернуть государству.