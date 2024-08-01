Тарифи на газ в Україні: скільки доведеться платити в серпні

Вартість кубометра газу залежно від газопостачальної компанії коливатиметься від 7,70 до 9,99 грн.

Related video

В Україні тариф на газ залишиться незмінним із серпня. Більшість українців платитимуть 7,96 грн за кубометр газу. Цей тариф встановлено "Нафтогазом", який забезпечує блакитним паливом 98% сімей. Про це повідомляє видання "ГазПравда".

Ціни на природний газ для побутових споживачів, тобто для населення, залишаються стабільними. Газопостачальні компанії не змінили вартість кубометра "блакитного палива" в межах своїх річних тарифних пропозицій.

Як і в попередні місяці, свої тарифи на серпень оприлюднили 12 постачальників. Вартість кубометра газу, залежно від газопостачальної компанії, коливатиметься від 7,70 до 9,99 грн. Однак переважній більшості українських побутових споживачів (98%, або 12 млн домогосподарств) газ нині постачає Нафтогаз України. Його ціна — 7,96 грн за кубометр — діятиме щонайменше до кінця квітня 2025 року.

Тобто, до завершення опалювального сезону природний газ для побутових споживачів точно не подорожчає. Ціна на газ у серпні 2024 року:

"Еру Людям" — 7,7 грн за кубометр;

"Енерджі Трейд Груп" — 7,799 грн за кубометр;

"Нафтогаз Україна" — 7,96 грн за кубометр;

"Тернопільоблгаз Збут" — 7,96 грн за кубометр;

"Прикарпат Енерго Трейд" — 7,98 грн за кубометр;

"Полтавагаз Збут" — 7,99 грн за кубометр;

"Галнафтогаз", "ОККО Контракт" — 7,99 грн за кубометр;

"Львівенергозбут" — 8,20 грн за кубометр;

"Київські енергетичні послуги" — 8,46 грн. за кубометр;

"Дніпровські енергетичні послуги" — 8,46 грн за кубометр;

"Асканія Енерджі" — 9,95 грн за кубометр;

"Світлогаз" — 9,99 грн за кубометр.

Нагадаємо, розмір виплат для внутрішньо переміщених осіб становить 2 тисячі гривень на місяць на дорослого та 3 тисячі гривень на дитину або людину з інвалідністю.

Також Фокус писав про те, що якщо людина не відповідає критеріям, за яких надається допомога, її можуть скасувати, а вже виплачені гроші вимагати повернути державі.