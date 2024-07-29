Тарифи на газ в Україні: скільки доведеться платити з 1 серпня

Нині більшість українців платять по 7,96 грн за кубометр блакитного палива.

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У серпні українці продовжать оплачувати газ за колишніми тарифами. Наприклад, для клієнтів "Нафтогазу" ціна становитиме 7,96 грн за кубометр. Таким чином, у разі споживання 9,9 кубометра (соціальна норма на трьох осіб, тільки для плити) щомісячний платіж становитиме 78,8 грн. Про це повідомляє ГазПравда.

Зазначається, що залежно від постачальника вартість кубометра газу варіюватиметься від 7,7 до 9,99 грн. А саме:

"ЕРУ Людям" — 7,7 грн за кубометр;

"Енерджі трейд груп" — 7,799 грн за кубометр;

"ГК "Нафтогаз України" — 7,96 грн за кубометр;

"Тернопільоблгаз збут" — 7,96 грн за кубометр;

"Прикарпат енерго трейд" — 7,98 грн за кубометр;

"Полтавагаз збут" — 7,99 грн за кубометр;

"Галнафтогаз" ПП "Окко контракт" — 7,99 грн за кубометр;

"Львівенергозбут" — 8,2 грн за кубометр;

"Київські енергетичні послуги" (YASNO) — 8,46 грн за кубометр;

"Дніпровські енергетичні послуги" (YASNO) — 8,46 грн за кубометр;

"Асканія енерджі" — 9,95 грн за кубометр;

"Ретейл Сервіс" ТМ "СвітлоГаз" — 9,99 грн за кубометр.

Наразі більшість українців є клієнтами "Нафтогазу", і вони оплачують газ за тарифом 7,96 грн за кубометр.

Таким чином, при споживанні 9,9 кубометра (соціальна норма на трьох осіб, тільки для плити) щомісячний платіж становитиме 78,8 грн. Також слід враховувати, що додатково стягується плата за доставку газу, яка варіюється залежно від регіону.

Нагадаємо, розмір виплат для внутрішньо переміщених осіб становить 2 тисячі гривень на місяць на дорослого і 3 тисячі гривень на дитину або людину з інвалідністю.

Також Фокус писав про те, що якщо людина не відповідає критеріям, за яких надається допомога, її можуть скасувати, а вже виплачені гроші вимагати повернути державі.