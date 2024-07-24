Перевірять усі квартири: за які порушення українцям можуть відключити газ

За даними фахівців Газорозподільних мереж України, у кожному будинку, в якому проведено технічне обслуговування мереж внутрішньобудинкових систем газопостачання, було виявлено порушення експлуатації газових мереж та обладнання.

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В Україні проведуть перевірку газового обладнання та внутрішніх газових мереж у кожній квартирі. У разі виявлення порушень газопостачання може бути припинено. Про це йдеться в матеріалі видання "OBOZ.UA".

Найчастіші порушення включають: неправильне розміщення газопроводів, порушення проєктної та нормативної документації; відсутність вільного доступу до газопроводів і запірних пристроїв; відсутність актів перевірки та чищення димових і вентиляційних каналів; а також ненадання доступу до квартири в разі виявлення негерметичності системи.

"Статистика свідчить, що в кожному будинку, в якому проведено технічне обслуговування мереж внутрішньобудинкових систем газопостачання, було виявлено порушення експлуатації газових мереж та обладнання", — розповідають у Газорозподільних мережах України (входить до групи "Нафтогаз").

Найпоширеніші випадки, що призводять до припинення газопостачання:

газопроводи прокладені з порушенням проєктної та нормативної документації;

немає вільного доступу до газопроводів і запірних пристроїв;

немає актів перевірок і прочищення димових і вентиляційних каналів;

у квартиру не впустили (у разі негерметичності системи).

Проблеми дійсно можуть виникнути, якщо ви самі перетворили свою квартиру на студію. Згідно з вимогами Державних будівельних норм В.2.5-20:2018 "Газопостачання", установку газових плит дозволено тільки в кухнях, які оснащені витяжним вентиляційним каналом або віконним провітрювачем.

Як ідеться в повідомленні Державної служби України з питань праці, також мають припинити газопостачання в разі:

наявності витоків газу;

несправної автоматики безпеки;

несправностей оголовків димових і вентиляційних каналів;

відсутності тяги в димових і вентиляційних каналах;

самовільного підключення газових приладів і пристроїв споживача до системи газопостачання;

незабезпечення власником технічного обслуговування.

Нагадаємо, розмір виплат для внутрішньо переміщених осіб становить 2 тисячі гривень на місяць на дорослого і 3 тисячі гривень на дитину або людину з інвалідністю.

Також Фокус писав про те, що якщо людина не відповідає критеріям, за яких надається допомога, її можуть скасувати, а вже виплачені гроші вимагати повернути державі.