Яким буде тариф на електроенергію і газ у серпні: українцям озвучили вартість

Українці продовжать платити за світло і газ за колишніми цінами.

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В Україні тариф на електроенергію залишиться незмінним до 1 травня 2025 року. Отже, у серпні та в осінньо-зимовий період 2024–2025 років вартість однієї кіловат-години становитиме 4,32 гривні. Про це йдеться у відповіді міністра енергетики Германа Галущенка на запит нардепа Олексія Кучеренка.

У документі зазначено, що тариф встановлено відповідною постановою уряду.

"Ціна на електричну енергію для побутових споживачів згідно з Постановою №632 затверджена до 30.04.2025. Тобто до закінчення ОЗП 2024/25 рр. тариф на електроенергію для побутових споживачів переглядатися не буде", — йдеться в документі.

Крім того, за липень українці заплатять за газ за минулими тарифами. Наприклад, клієнти "Нафтогазу" платитимуть 7,96 грн за кубометр, а клієнти YASNO — 8,46 грн.

Загалом залежно від постачальника вартість кубометра блакитного палива коливатиметься від 7,7 до 9,99 грн. Зокрема:

"ЕРУ Людям" — 7,7 грн за кубометр;

"Енерджі трейд груп" — 7,799 грн за кубометр;

"ГК "Нафтогаз України" — 7,96 грн за кубометр;

"Тернопільоблгаз збут" — 7,96 грн за кубометр;

"Прикарпат енерго трейд" — 7,98 грн за кубометр;

"Полтавагаз збут" — 7,99 грн за кубометр;

"Галнафтогаз" ПП "Окко контракт" — 7,99 грн за кубометр;

"Львівенергозбут" — 8,2 грн за кубометр;

"Київські енергетичні послуги" (YASNO) — 8,46 грн за кубометр;

"Дніпровські енергетичні послуги" (YASNO) — 8,46 грн за кубометр;

"Асканія енерджі" — 9,95 грн за кубометр;

"Рітейл Сервіс" ТМ "СвітлоГаз" — 9,99 грн за кубометр.

Нагадаємо, розмір виплат для внутрішньо переміщених осіб становить 2 тисячі гривень на місяць на дорослого і 3 тисячі гривень на дитину або людину з інвалідністю.

Також Фокус писав про те, що якщо людина не відповідає критеріям, за яких надається допомога, її можуть скасувати, а вже виплачені гроші вимагати повернути державі.