Каким будет тариф на электроэнергию и газ в августе: украинцам озвучили стоимость

Украинцы продолжат платить за свет и газ по прежним ценам.

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В Украине тариф на электроэнергию останется неизменным до 1 мая 2025 года. Таким образом, в августе и в осенне-зимний период 2024–2025 годов стоимость одного киловатт-часа составит 4,32 гривны. Об этом говорится в ответе министра энергетики Германа Галущенко на запрос нардепа Алексея Кучеренко.

В документе указано, что тариф установлен соответствующим постановлением правительства.

"Цена на электрическую энергию для бытовых потребителей согласно Постановлению №632 утверждена до 30.04.2025. То есть до окончания ОЗУ 2024/25 гг. тариф на электроэнергию для бытовых потребителей пересматриваться не будет", — говорится в документе.

Кроме того, за июль украинцы заплатят за газ по прежним тарифам. Например, клиенты "Нафтогаза" будут платить 7,96 грн за кубометр, а клиенты YASNO — 8,46 грн.

В целом в зависимости от поставщика стоимость кубометра голубого топлива будет колебаться от 7,7 до 9,99 грн. В частности:

"ЭРУ Людям" – 7,7 грн за кубометр;

"Энерджи трейд групп" – 7,799 грн за кубометр;

"ГК "Нафтогаз Украины" – 7,96 грн за кубометр;

"Тернопольоблгаз сбыт" – 7,96 грн за кубометр;

"Прикарпат энерго трейд" – 7,98 грн за кубометр;

"Полтавагаз сбыт" – 7,99 грн за кубометр;

"Галнафтогаз" ЧП "Окко контракт" – 7,99 грн за кубометр;

"Львовэнергосбыт" – 8,2 грн за кубометр;

"Киевские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;

"Днепровские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;

"Аскания энерджи" – 9,95 грн за кубометр;

"Ритейл Сервис" ТМ "СвитлоГаз" – 9,99 грн за кубометр.

Напомним, размер выплат для внутренне перемещенных лиц составляет 2 тысячи гривен в месяц на взрослого и 3 тысячи гривен на ребенка или человека с инвалидностью.

Также Фокус писал о том, что если человек не соответствует критериям, при которых предоставляется помощь, ее могут отменить, а уже выплаченные деньги потребовать вернуть государству.