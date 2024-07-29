Тарифы на газ в Украине: сколько придется платить с 1 августа

В настоящее время большинство украинцев платят по 7,96 грн за кубометр голубого топлива.

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В августе украинцы продолжат оплачивать газ по прежним тарифам. Например, для клиентов "Нафтогаза" цена составит 7,96 грн за кубометр. Таким образом, при потреблении 9,9 кубометра (социальная норма на троих человек, только для плиты) ежемесячный платеж составит 78,8 грн. Об этом сообщает ГазПравда.

Отмечается, что в зависимости от поставщика стоимость кубометра газа будет варьироваться от 7,7 до 9,99 грн. А именно:

"ЭРУ Людям" – 7,7 грн за кубометр;

"Энерджи трейд групп" – 7,799 грн за кубометр;

"ГК "Нафтогаз Украины" – 7,96 грн за кубометр;

"Тернопольоблгаз сбыт" – 7,96 грн за кубометр;

"Прикарпат энерго трейд" – 7,98 грн за кубометр;

"Полтавагаз сбыт" – 7,99 грн за кубометр;

"Галнафтогаз" ЧП "Окко контракт" – 7,99 грн за кубометр;

"Львовэнергосбыт" – 8,2 грн за кубометр;

"Киевские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;

"Днепровские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;

"Аскания энерджи" – 9,95 грн за кубометр;

"Ретейл Сервис" ТМ "СвитлоГаз" – 9,99 грн за кубометр.

На данный момент большинство украинцев являются клиентами "Нафтогаза", и они оплачивают газ по тарифу 7,96 грн за кубометр.

Таким образом, при потреблении 9,9 кубометра (социальная норма на троих человек, только для плиты) ежемесячный платеж составит 78,8 грн. Также следует учитывать, что дополнительно взимается плата за доставку газа, которая варьируется в зависимости от региона.

Напомним, размер выплат для внутренне перемещенных лиц составляет 2 тысячи гривен в месяц на взрослого и 3 тысячи гривен на ребенка или человека с инвалидностью.

Также Фокус писал о том, что если человек не соответствует критериям, при которых предоставляется помощь, ее могут отменить, а уже выплаченные деньги потребовать вернуть государству.