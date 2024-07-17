На які комунальні послуги надається субсидія: список

Субсидію призначають винятково на ті послуги, які підтверджені управителями або виконавцями комунальних послуг.

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Під час подання заяви на житлову субсидію необхідно вказати список послуг, на які домогосподарство планує отримувати компенсацію. Лише ті послуги, які зазначено в заяві, може бути розглянуто для призначення субсидії. Про це повідомили у пресслужбі ПФУ.

Під час звернення за субсидією за експериментальним проєктом органи Пенсійного фонду України проводять аналіз переліку житлово-комунальних послуг на основі інформації, отриманої від відповідних постачальників послуг.

У будь-якому разі субсидію призначають тільки на ті послуги, які підтверджені управителями або виконавцями комунальних послуг.

Житлова субсидія надається на оплату:

житлових послуг, як-от управління багатоквартирним будинком;

комунальних послуг, включно з постачанням і розподілом природного газу, електроенергії, теплової енергії, гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, а також поводження з побутовими відходами;

абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком та комунальних послуг у такому будинку;

придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

У разі подання заяви протягом травня–червня житлова субсидія призначалася з початку неопалювального періоду, тобто з 1 травня. Якщо особа не встигла подати заяву до 1 липня, нарахування житлової субсидії чи пільги здійснюватиметься з місяця звернення.

Нагадаємо, пенсіонери, які мають погіршене здоров'я, можуть отримати додаткові виплати від держави. Для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду з відповідною заявою.

Раніше в ПФУ розповіли, що деякі громадяни отримують збільшені пенсії, йдеться про постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС. Розмір виплат залежить від статусу чорнобильця.