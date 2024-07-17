На какие коммунальные услуги предоставляется субсидия: список

Субсидия назначается исключительно на те услуги, которые подтверждены управляющими или исполнителями коммунальных услуг.

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При подаче заявления на жилищную субсидию необходимо указать список услуг, на которые домохозяйство планирует получать компенсацию. Только те услуги, которые указаны в заявлении, могут быть рассмотрены для назначения субсидии. Об этом сообщили в пресс-службе ПФУ.

При обращении за субсидией по экспериментальному проекту органы Пенсионного фонда Украины проводят анализ перечня жилищно-коммунальных услуг на основе информации, полученной от соответствующих поставщиков услуг.

В любом случае субсидия назначается только на те услуги, которые подтверждены управляющими или исполнителями коммунальных услуг.

Жилищная субсидия предоставляется на оплату:

жилищных услуг, таких как управление многоквартирным домом;

коммунальных услуг, включая поставку и распределение природного газа, электроэнергии, тепловой энергии, горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотведения, а также обращения с бытовыми отходами;

абонентского обслуживания для потребителей коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом и коммунальных услуг в таком доме;

приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

В случае подачи заявления в течение мая–июня жилищная субсидия назначалась с начала неотапливаемого периода, то есть с 1 мая. Если лицо не успело подать заявление до 1 июля, начисление жилищной субсидии или льготы будет осуществляться с месяца обращения.

Напомним, пенсионеры, которые имеют ухудшенное здоровье, могут получить дополнительные выплаты от государства. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением.

Ранее в ПФУ рассказали, что некоторые граждане получают увеличенные пенсии, речь идет о пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. Размер выплат зависит от статуса чернобыльца.