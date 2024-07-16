Некоторые украинцы могут не платить пеню за долги за коммуналку: как это сделать

Реструктуризация позволяет не только обезопасить потребителя от начисления штрафных санкций, но и не лишиться назначенной субсидии.

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Жители Киева, имеющие задолженность по коммунальным услугам, могут оформить договор реструктуризации для поэтапной выплаты долга и избежать штрафных санкций. Об этом сообщило коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" (КТЭ) со ссылкой на заместителя коммерческого директора коммунального центра "Центр коммунального сервиса" (ЦКС) Юлию Петрик.

"Заключить сделку можно, обратившись в один из сервисных центров ЦКС или дистанционно на сайте. Наши специалисты помогут заключить соответствующий договор и график погашения суммы задолженности с учетом финансовой возможности потребителя", — сообщила она.

Петрик отметил, что за последние полгода в Центре коммунальных услуг было заключено 563 договора реструктуризации, из них 344 касались услуг горячего водоснабжения и отопления. Это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"То есть все больше граждан пользуются этим механизмом. Реструктуризация позволяет не только обезопасить потребителя от начисления штрафных санкций, но и не потерять назначенную субсидию. Поскольку потребителям, имеющим задолженность за потребленные услуги более трех месяцев и превышающей 680 грн, субсидия не начисляется", – пояснила представительница ЦКС.

Договоры заключаются на следующие услуги: снабжение горячей водой и тепловой энергией, централизованное водоснабжение и водоотведение, а также на содержание домов, сооружений и придомовых территорий, управление многоквартирными домами и вывоз бытовых отходов.

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