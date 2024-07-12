Субсидия в Украине: с какого месяца начислят выплаты, если подать заявление в июле

Тем, кто подает заявление после 1 июля, субсидию или льготу назначат с месяца обращения.

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В июле украинские граждане могут получить жилищную субсидию, предназначенную на покрытие расходов на отопление в неотапливаемый сезон. Некоторым домохозяйствам необходимо подать заявление для получения этого пособия. Об этом говорится в материале издания "РБК-Украина".

Жилищную субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг за отопительный период украинцам будут переназначать автоматически. Обращение в Пенсионный фонд Украины не требуется, если не произошли изменения в имущественном положении или составе домохозяйства.

Отдельные получатели субсидий и льгот должны обратиться в Пенсионный фонд Украины с соответствующим заявлением и необходимыми документами для продления или изменения своих субсидий и льгот.

За назначением субсидии на неотапливаемый период (с 1 мая по 30 сентября) нужно обращаться, если:

в отопительном периоде субсидию не получали;

заявитель арендует жилого помещения и оплачиваете его жилищно-коммунальные услуги;

в составе домохозяйства есть ВПЛ;

в домохозяйстве фактически проживает меньше лиц, чем зарегистрировано;

домохозяйство хочет получить субсидию на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного топлива;

по состоянию на 24 февраля 2022 года получатели проживали или до сих пор проживают на ТОТ или территории активных боевых действий и с начала полномасштабной агрессии не обращались за переназначением субсидии или льготы.

Тем, кто подал заявление на субсидию на отопительный сезон в мае и июне, она будет начислена с 1 мая. Заявления, поданные после 1 июля, будут рассматриваться с начала месяца подачи на субсидию или льготы.

Те, кто претендует на получение субсидии, могут подать упрощенное заявление. Пенсионный фонд Украины обработает заявление и декларацию на основании данных из официальных реестров.

Представить полный пакет документов (заявление и декларацию) или упрощенное обращение можно несколькими способами:

через портал электронных услуг. Там следует выбрать опцию "Заявление на жилищную субсидию или льготу". Для заполнения заявления необходимо иметь квалифицированную электронную подпись (КЭП).

через мобильное приложение "Пенсионный фонд";

через портал Дія (в поиске нужно ввести "Заявление на субсидию");

по почте или во время визита в один из сервисных центров Пенсионного фонда Украины;

в центрах предоставления административных услуг (ЦНАП);

через уполномоченных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета.

Напомним, пенсионеры, которые имеют ухудшенное здоровье, могут получить дополнительные выплаты от государства. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением.

Ранее в ПФУ рассказали, что некоторые граждане получают увеличенные пенсии, речь идет о пострадавших в результате аварии на ЧАУС. Размер выплат зависит от статуса чернобыльца.