Украинским переселенцам выплатят субсидию на аренду жилья: кто сможет ее получить

Пилотную программу могут ввести в одном или нескольких регионах для оценки ее эффективности.

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Министерство социальной политики Украины совместно с Офисом Совета Европы в Украине организовали публичное обсуждение нового механизма поддержки для внутренне перемещенных лиц – субсидии на аренду жилья. Этот инструмент уже разработан и готов к представлению правительству, однако еще не получил утверждение. Об этом говорится в материале издания "24 Канала".

На данный момент в Украине уже внедрена программа помощи на проживание для внутренне перемещенных лиц, которую получают 1,1 миллиона украинцев. Тем не менее, по оценке Министерства социальной политики, этот механизм недостаточен для полной интеграции внутренне перемещенных лиц в новые общины.

Важно также усиливать защиту внутренне перемещенных лиц путем обеспечения юридических механизмов для заключения официальных договоров.

Этот механизм разработан на основе международного опыта, включая эффективные практики других стран по обеспечению жильем украинских беженцев.

Для получения субсидии на аренду жилья внутренне перемещенные лица должны обратиться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) и подать заявление, указав количество членов своей семьи. ПФУ будет использовать данные из государственных реестров для расчета размера субсидии, учитывая доходы всей семьи.

Как пояснила первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак, после сбора всей необходимой информации и осуществления расчетов, будет назначена субсидия на аренду жилья.

"Если есть семья из трех человек, которая арендует жилье в Днепре, то, по предварительным расчетам, стоимость аренды эконом-класса для такой семьи в городе Днепре может составлять 6182 гривны. И если у такой семьи нет финансовой возможности вообще покрывать такую аренду, то размер субсидии может достигать 4800 гривен на такую квартиру для этой семьи", — заявила она.

Заместитель министра добавляет, что пилотную программу могут ввести в одном или нескольких регионах для оценки ее эффективности.

Напомним, пенсионеры, которые имеют ухудшенное здоровье, могут получить дополнительные выплаты от государства. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением.

Ранее в ПФУ рассказали, что некоторые граждане получают увеличенные пенсии, речь идет о пострадавших в результате аварии на ЧАУС. Размер выплат зависит от статуса чернобыльца.