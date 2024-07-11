Українським переселенцям виплатять субсидію на оренду житла: хто зможе її отримати

Пілотну програму можуть запровадити в одному або кількох регіонах для оцінки її ефективності.

Related video

Міністерство соціальної політики України спільно з Офісом Ради Європи в Україні організували публічне обговорення нового механізму підтримки для внутрішньо переміщених осіб — субсидії на оренду житла. Цей інструмент уже розроблений і готовий до подання уряду, проте ще не отримав затвердження. Про це йдеться в матеріалі видання "24 Каналу".

Наразі в Україні вже впроваджено програму допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб, яку отримують 1,1 мільйона українців. Проте, за оцінкою Міністерства соціальної політики, цей механізм недостатній для повної інтеграції внутрішньо переміщених осіб у нові громади.

Важливо також посилювати захист внутрішньо переміщених осіб шляхом забезпечення юридичних механізмів для укладення офіційних договорів.

Цей механізм розроблено на основі міжнародного досвіду, включно з ефективними практиками інших країн щодо забезпечення житлом українських біженців.

Для отримання субсидії на оренду житла внутрішньо переміщені особи мають звернутися до Пенсійного фонду України (ПФУ) і подати заяву, вказавши кількість членів своєї сім'ї. ПФУ використовуватиме дані з державних реєстрів для розрахунку розміру субсидії, враховуючи доходи всієї родини.

Як пояснила перша заступниця міністра соціальної політики Дар'я Марчак, після збору всієї необхідної інформації та здійснення розрахунків, буде призначено субсидію на оренду житла.

"Якщо є сім'я з трьох осіб, яка орендує житло в Дніпрі, то, за попередніми розрахунками, вартість оренди економ-класу для такої сім'ї в місті Дніпрі може становити 6182 гривні. І якщо в такої сім'ї немає фінансової можливості взагалі покривати таку оренду, то розмір субсидії може сягати 4800 гривень на таку квартиру для цієї сім'ї", — заявила вона.

Заступниця міністра додає, що пілотну програму можуть запровадити в одному або кількох регіонах для оцінки її ефективності.

Нагадаємо, пенсіонери, які мають погіршене здоров'я, можуть отримати додаткові виплати від держави. Для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду з відповідною заявою.

Раніше в ПФУ розповіли, що деякі громадяни отримують збільшені пенсії, йдеться про постраждалих унаслідок аварії на ЧАУС. Розмір виплат залежить від статусу чорнобильця.