Субсидія в Україні: з якого місяця нарахують виплати, якщо подати заяву в липні

Тим, хто подає заяву після 1 липня, субсидію або пільгу призначать із місяця звернення.

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У липні українські громадяни можуть отримати житлову субсидію, призначену на покриття витрат на опалення в неопалювальний сезон. Деяким домогосподарствам необхідно подати заяву для отримання цієї допомоги. Про це йдеться в матеріалі видання "РБК-Україна".

Житлову субсидію на оплату житлово-комунальних послуг за опалювальний період українцям перепризначатимуть автоматично. Звернення до Пенсійного фонду України не потрібне, якщо не відбулися зміни в майновому стані або складі домогосподарства.

Окремі одержувачі субсидій та пільг мають звернутися до Пенсійного фонду України з відповідною заявою та необхідними документами для продовження або зміни своїх субсидій та пільг.

За призначенням субсидії на неопалювальний період (з 1 травня по 30 вересня) потрібно звертатися, якщо:

в опалювальному періоді субсидію не отримували;

заявник орендує житлове приміщення та оплачує його житлово-комунальні послуги;

у складі домогосподарства є ВПО;

у домогосподарстві фактично проживає менше осіб, ніж зареєстровано;

домогосподарство хоче отримати субсидію на купівлю скрапленого газу, твердого та рідкого пічного палива;

станом на 24 лютого 2022 року одержувачі проживали або досі проживають на ТОТ або території активних бойових дій і з початку повномасштабної агресії не зверталися за перепризначенням субсидії чи пільги.

Тим, хто подав заяву на субсидію на опалювальний сезон у травні та червні, її буде нараховано з 1 травня. Заяви, подані після 1 липня, розглядатимуться з початку місяця подачі на субсидію або пільги.

Ті, хто претендує на отримання субсидії, можуть подати спрощену заяву. Пенсійний фонд України опрацює заяву та декларацію на підставі даних з офіційних реєстрів.

Подати повний пакет документів (заяву і декларацію) або спрощене звернення можна кількома способами:

через портал електронних послуг. Там слід обрати опцію "Заява на житлову субсидію чи пільгу". Для заповнення заяви необхідно мати кваліфікований електронний підпис (КЕП).

через мобільний додаток "Пенсійний фонд";

через портал Дія (у пошуку потрібно ввести "Заява на субсидію");

поштою або під час візиту в один із сервісних центрів Пенсійного фонду України;

у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП);

через уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради.

Нагадаємо, пенсіонери, які мають погіршене здоров'я, можуть отримати додаткові виплати від держави. Для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду з відповідною заявою.

Раніше в ПФУ розповіли, що деякі громадяни отримують збільшені пенсії, йдеться про постраждалих унаслідок аварії на ЧАУС. Розмір виплат залежить від статусу чорнобильця.