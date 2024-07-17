Деякі пенсіонери можуть не платити за комуналку: хто отримає 100% знижку

Знижку 100% на оплату ЖКП можуть отримати пенсіонери, які працювали на окремих професіях у сільській місцевості та живуть там після виходу на пенсію.

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Деяким пенсіонерам, які проживають у сільських районах, надають пільги на комунальні послуги, включно з можливістю повного звільнення від оплати ЖКП. Про це йдеться у пресслужбі ПФУ.

Так, пенсіонери, які зайнялися певними професіями в сільській місцевості та залишилися жити там після виходу на пенсію, можуть отримувати повну знижку на оплату ЖКП, придбання палива та скрапленого газу в межах установлених норм.

До таких професій належать:

педагогічні працівники;

медичні та фармацевтичні працівники;

фахівці із захисту рослин;

працівники музеїв, бібліотек;

працівники державних і комунальних закладів культури, закладів освіти сфери культури.

Для отримання пільги необхідно мати стаж роботи не менш як три роки у відповідній професії на момент виходу на пенсію.

Також слід враховувати, що пільгу надають, якщо середньомісячний дохід сім'ї за останні шість місяців, поділений на кількість членів сім'ї, не перевищує розмір, що визначає право на податкові соціальні пільги, який становить 4 240 гривень.

Пільгу надають на 12 місяців з моменту звернення, проте вона діє тільки до кінця поточного року і доступна тільки самому пенсіонеру.

Нагадаємо, 16 липня видання "OBOZ.UA" повідомило, що деякі українські пенсіонери отримали значне збільшення своїх пенсій завдяки індексації, проте не всі.

Цього ж дня видання "На пенсії" повідомило, що в Україні посилюються вимоги до стажу: для того, щоб вийти на пенсію вчасно, українцям доведеться працювати довше або можна залишитися без пенсії.