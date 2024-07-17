Пенсії в Україні: стало відомо, скільки українців отримують понад 10 000 грн (інфографіка)

За даними Пенсійного фонду, понад 6 мільйонів українських пенсіонерів отримують менш ніж п'ять тисяч гривень на місяць.

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Кожен четвертий пенсіонер в Україні отримує менш як 3 000 гривень на місяць. Понад 10 тисяч гривень щомісяця отримують лише 12,5% українських пенсіонерів. Такі дані оприлюднив Пенсійний фонд України.

Чверть пенсіонерів — 25,5% від загальної кількості отримує від 5 до 10 тисяч гривень пенсії на місяць.

Загалом розмір пенсійних виплат серед громадян України наразі такий:

до 3000 гривень – 26,1%, 2 682 526 осіб, середня пенсія – 2 762,99 гривень;

від 3001 до 4000 гривень – 17,3%, 1 777 635 осіб, середня пенсія – 3 546,82 гривень;

від 4001 до 5000 гривень – 18,6%, 1 907 551 особа, середня пенсія – 4 415,16 гривень;

від 5001 до 10000 гривень – 25,5%, 2 614 542 особи, середня пенсія – 6 854,13 гривень;

понад 10 000 гривень – 12,5%, 1 281 468 осіб, середня пенсія – 15 326,88 гривень.

Інфографіка розміру пенсій в Україні Фото: Скриншот

Нагадаємо, 16 липня видання "OBOZ.UA" повідомило, що деякі українські пенсіонери отримали значне збільшення своїх пенсій завдяки індексації, проте не всі.

У цей же день видання "На пенсії" повідомило, що в Україні посилюються вимоги до стажу: для того, щоб вийти на пенсію вчасно, українцям доведеться працювати довше або можна лишитися без пенсії.