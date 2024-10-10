Коли розпочнеться опалювальний сезон восени 2024 року: відомі терміни і тарифи

У столиці опалювальний сезон розпочнеться орієнтовно з 15 жовтня, однак ця дата може змінюватися залежно від погодних умов.

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В Україні опалювальний сезон зазвичай починається в жовтні. Термін початку залежатиме від температури повітря. Про це повідомляє видання "На пенсії".

Опалювальний сезон в Україні традиційно стартує в середині жовтня, зазвичай близько 15-16 числа. Однак точна дата визначається залежно від погодних умов: місцева влада ухвалює рішення, коли середньодобова температура опускається до +8°C і тримається на цьому рівні три дні поспіль.

У Києві опалення планують увімкнути орієнтовно 15 жовтня, але ця дата може бути скоригована залежно від погоди. На початок опалювального сезону також впливають позапланові ремонти та готовність комунальних служб. В Одесі ж батареї зазвичай починають гріти після 1 листопада вже протягом кількох років.

Мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, запроваджений через воєнний стан, продовжує діяти і в цьому опалювальному сезоні. Тому "Нафтогаз України" з 1 травня 2024 року продовжив фіксований тариф на газ до 30 квітня 2025 року на рівні 7,96 гривні за кубометр. А в інших постачальників газу для населення ціни варіюються від 7,70 до 9,99 гривні за кубометр.

У жовтні споживачі газу отримають три платіжки. Але це стосується тільки мешканців багатоквартирних будинків. Річ у тім, що в Україну повернули технічне обслуговування багатоквартирних будинків, яке раніше було на паузі. За цю послугу українцям доведеться заплатити зі своєї кишені. Для теплопостачальних компаній ціна газу залишатиметься на рівні 7420 гривень за тисячу кубометрів для населення і 16390 гривень для бюджетних установ.

З червня цього року в Україні підвищився тариф на електроенергію, проте з 1 жовтня для деяких категорій населення будуть введені нові умови оплати. Більшість українців продовжать платити за ставкою 4,32 грн за кВтг. Водночас ті, хто використовує електроопалення (електрокотел за затвердженим проєктом), зможуть платити менше — лише 2,64 грн за кВтг.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2024 року № 632, пільговий тариф застосовується в опалювальний сезон (з жовтня по квітень включно), але тільки на перші 2000 кВтг електроенергії щомісяця. У разі перевищення цього обсягу оплата здійснюватиметься за стандартним тарифом — 4,32 гривні за кВтг. Пільговий тариф діє протягом усього опалювального сезону, навіть якщо фактичне опалення не використовується.

Нагадаємо, що Національний банк України прогнозує, що 2024 року тарифи на деякі послуги ЖКГ (газ, опалення та гаряче водопостачання) залишаться без змін. Однак через складну ситуацію в енергетичному секторі та державному бюджеті, ймовірно, у наступні роки відбудеться поступове коригування тарифів.

Також пенсіонери, які працювали на окремих посадах у сільській місцевості та живуть там після виходу на пенсію, можуть отримати знижку 100% на оплату послуг ЖКГ.