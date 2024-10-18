Опалювальний сезон в Україні: що загрожує боржникам за комуналку та чи будуть поблажки

За словами адвоката Станіслава Лифлянчика, енергетичні компанії навіть в умовах вторгнення РФ і регулярних ракетних ударів продовжують стягувати борги, і навіть можуть відключати боржників від комунальних послуг.

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В Україні місцеві адміністрації ухвалюють рішення про початок опалювального сезону, і громадяни, які накопичили борги за комунальні послуги, ризикують залишитися без тепла та електроенергії. Адвокат Станіслав Лифлянчик пояснив, як підготуватися до сезону та уникнути можливих проблем.

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Енергетичні компанії навіть в умовах війни та регулярних ракетних ударів продовжують стягувати борги і можуть відключати боржників від комунальних послуг. Ліфлянчик зазначає, що через складну ситуацію взимку постачальники діятимуть рішуче.

"Тож з огляду на те, що сезон опалення взимку буде доволі складний, з боржниками поводитимуться безкомпромісно та цинічно. Щоб не стати жертвою цього, необхідно виконати кілька порад", — каже Лифлянчик.

Що робити, якщо борг великий

Щоб уникнути проблем боржникам радять звертатися до постачальника із заявою про реструктуризацію боргу. Більшість компаній готові йти на зустріч і приймати часткові виплати. Якщо ж борг нараховано неправомірно, потрібно зібрати документи, що підтверджують вашу правоту, і подати заяву на перерахунок заборгованості.

Юрист також застерігає від незаконного підключення до комунальних мереж. У разі виявлення цього факту можуть бути нараховані штрафи та відкрито кримінальне провадження. Найкращим рішенням у таких ситуаціях є звернення до постачальника з офіційною заявою на підключення.

Якщо комунальні послуги відключили неправомірно, рекомендується звертатися до юристів або подавати судовий позов для відновлення послуг.

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