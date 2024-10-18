Отопительный сезон в Украине: что грозит должникам за коммуналку и будут ли поблажки

По словам адвоката Станислава Лифлянчика, энергетические компании даже в условиях вторжения РФ и регулярных ракетных ударов продолжают взимать долги, и даже могут отключать должников от коммунальных услуг.

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В Украине местные администрации принимают решение о начале отопительного сезона, и граждане, которые накопили долги за коммунальные услуги, рискуют остаться без тепла и электроэнергии. Адвокат Станислав Лифлянчик объяснил, как подготовиться к сезону и избежать возможных проблем.

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Энергетические компании даже в условиях войны и регулярных ракетных ударов продолжают взимать долги и могут отключать должников от коммунальных услуг. Лифлянчик отмечает, что из-за сложной ситуации зимой поставщики будут действовать решительно.

"Поэтому, учитывая, что сезон отопления зимой будет довольно сложный, с должниками будут вести себя бескомпромиссно и цинично. Чтобы не стать жертвой этого, необходимо выполнить несколько советов", — говорит Лифлянчик.

Что делать, если долг большой

Во избежание проблем должникам советуют обращаться к поставщику с заявлением о реструктуризации долга. Большинство компаний готовы идти на встречу и принимать частичные выплаты. Если же долг начислен неправомерно, нужно собрать документы, подтверждающие вашу правоту, и подать заявление на перерасчет задолженности.

Юрист также предостерегает от незаконного подключения к коммунальным сетям. В случае выявления этого факта могут быть начислены штрафы и открыто уголовное производство. Лучшим решением в таких ситуациях является обращение к поставщику с официальным заявлением на подключение.

Если коммунальные услуги отключили неправомерно, рекомендуется обращаться к юристам или подавать судебный иск для восстановления услуг.

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали, что часть граждан может получить специальную надбавку к пенсионным выплатам. В частности, это касается тех украинцев, которые имеют ухудшенное состояние здоровья и нуждаются в постороннем уходе.