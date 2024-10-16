Кличко повідомив, коли у Києві збираються вмикати опалення у будинках

У столиці України вже розпочався опалювальний сезон. Принаймні будівлі соціальної сфери підключають до тепла.

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У Києві до тепла вже під'єднали 234 будівлі соціальної сфери. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

За його словами, серед них — 85 шкіл, 96 дитячих садків і 42 лікувальних заклади. Зокрема серед останніх — 28 стаціонарних відділень, 11 адміністративних будівель і закладів соціально-побутового напрямку.

Житлові ж будинки розпочнуть підключати, коли середньодобова температура у Києві знизиться до +8°С протягом трьох діб і зберігатиметься тенденція до суттєвого похолодання, пояснив очільник міста.

Нагадаємо, наприкінці вересня мер столиці Віталій Кличко розповідав, що столична влада планувала розпочати опалювальний сезон 15 жовтня, однак це станеться, якщо температура повітря протягом трьох днів поспіль опуститься нижче від 15 градусів.

15 жовтня прем’єр-міністр Денис Шмигаль доповів, що домівки українців і соціальна інфраструктура майже стовідсотково готові до подавання тепла. Також для проходження зими накопичено достатньо паливних ресурсів.

Також Фокус писав, що у жовтні споживачі газу у багатоквартирних будинках отримають три платіжки. Річ у тім, що в Україну повернули технічне обслуговування багатоквартирних будинків, яке раніше було на паузі. Ціна газу для населення залишатиметься на рівні 7 420 гривень за тисячу кубометрів.