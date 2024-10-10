Коли розпочнеться опалювальний сезон у Києві: мер назвав точну дату

За словами мера, спершу будуть підключені критично важливі об'єкти інфраструктури.

Related video

Із понеділка, 14 жовтня, столиця розпочне опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитячих садків та інших закладів соціальної сфери міста. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Тепло підключатимуть за індивідуальними заявками керівників цих установ, враховуючи функціональну специфіку. Житлові будинки почнуть підключати, коли середньодобова температура опуститься до +8 протягом трьох діб і зберігатиметься тенденція до похолодання.

За його словами, рішення про початок опалювального сезону ухвалюють із урахуванням чинників забезпечення комфорту для містян, оптимального використання енергоресурсів та економного споживання електроенергії.

Нагадаємо, що Національний банк України прогнозує, що 2024 року тарифи на деякі послуги ЖКГ (газ, опалення та гаряче водопостачання) залишаться без змін. Однак через складну ситуацію в енергетичному секторі та державному бюджеті, ймовірно, у наступні роки відбудеться поступове коригування тарифів.

Також пенсіонери, які працювали на окремих посадах у сільській місцевості та живуть там після виходу на пенсію, можуть отримати знижку 100% на оплату послуг ЖКГ.