Кличко сообщил, когда в Киеве собираются включать отопление в домах

В столице Украины уже начался отопительный сезон. По крайней мере, здания социальной сферы подключают к теплу.

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В Киеве к теплу уже подключили 234 здания социальной сферы. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

По его словам, среди них — 85 школ, 96 детских садов и 42 лечебных учреждения. В частности, среди последних — 28 стационарных отделений, 11 административных зданий и учреждений социально-бытового направления.

Жилые же дома начнут подключать, когда среднесуточная температура в Киеве снизится до +8°С в течение трех суток и будет сохраняться тенденция к существенному похолоданию, пояснил глава города.

Напомним, в конце сентября мэр столицы Виталий Кличко рассказывал, что столичная власть планировала начать отопительный сезон 15 октября, однако это произойдет, если температура воздуха в течение трех дней подряд опустится ниже 15 градусов.

15 октября премьер-министр Денис Шмыгаль доложил, что дома украинцев и социальная инфраструктура почти стопроцентно готовы к подаче тепла. Также для прохождения зимы накоплено достаточно топливных ресурсов.

Также Фокус писал, что в октябре потребители газа в многоквартирных домах получат три платежки. Дело в том, что в Украину вернули техническое обслуживание многоквартирных домов, которое ранее было на паузе. Цена газа для населения будет оставаться на уровне 7 420 гривен за тысячу кубометров.