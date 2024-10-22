Втрата тепла майже 50%: чи вистачить Україні власного газу на опалювальний сезон, — експерт

За словами експерта Олега Попенка, в наступному році очікується підняття тарифів на газ, тепло, гарячу воду й розподіл газу.

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Газу в Україні для проходження опалювального сезону вистачить лише за умови теплої зими. Про це зазначив експерт з житлово-комунальних послуг Олег Попенко, пише "24 Канал".

На його думку, для оцінення готовності до опалювального сезону потрібно визначитись з критеріями оцінки. На думку експерта, орієнтуватись слід на наступні критерії:

технічний стан теплокомуненерго і нашої енергетичної системи;

фінансовий стан всіх теплокомуненерго та всіх, хто з цим пов'язаний (борги населення перед теплокомуненерго, а тих своєю чергою перед "Нафтогазом");

наявність природних ресурсів, тобто певних запасів газу та вугілля для проходження опалювального сезону;

розрахунки між теплокомуненерго, НАК "Нафтогазом", між споживачами.

На думку Олега Попенка, жоден з цих пунктів не відповідає критеріям готовності до опалювального сезону.

Він додав, що до опалювального сезону зовсім не готовий багатоквартирний фонд. Експерт зазначив, що через відсутність капітальних ремонтів у багатоповерхівках відбувається до 40–50% втрати тепла зі стартом сезону.

Тарифи на комунальні послуги: чи чекати підвищення цін

За словами Олега Попенка, у 2025 році варто очікувати підвищення цін. Він додав, що це чітко зазначено у меморандумі МВФ.

"Я очікую в наступному році підняття тарифів на газ, тепло, гарячу воду й на розподіл газу, також паралельно з цим підніметься вартість електроенергії для населення", – зазначив експерт з житлово-комунальних послуг.

Нагадаємо, що українська влада в листі до керівництва МВФ вказала на можливість поступового збільшення комунальних тарифів для населення в умовах війни. Також очікується, що в післявоєнний період тарифи продовжать зростати.

Зазначимо, що клієнти "Нафтогазу" можуть повернути гроші за оплачене блакитне паливо, але тільки в певних ситуаціях. Найчастіше це стосується випадків, коли було здійснено помилковий платіж.