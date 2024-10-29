У Києві дадуть тепло у квартири: Кличко назвав точну дату

Тепло у київські квартири планують подавати з 30 жовтня. Для повноцінного запуску всієї системи теплопостачання потрібно близько тижня, зазначив Віталій Кличко.

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У Києві опалювальний сезон для житлового фонду стартує в середу 30 жовтня. Таке рішення ухвалили через суттєве зниження середньодобової температури. Про це повідомив у Telegram міський голова Києва Віталій Кличко.

"Зважаючи на погодні умови та прогнози синоптиків про значне пониження середньодобової температури, яка протягом трьох днів буде нижчою +8 градусів, житлові будинки розпочнемо підключати до тепла із середи, 30 жовтня", — написав міський голова.

Також Кличко зазначив, що централізована система теплопостачання є однією з найбільших у Європі, тож для її повноцінного запуску за всіма технологіями потрібно близько 7 днів.

Нагадаємо, початок опалювального сезону КМДА оголосили 14 жовтня: тоді у Києві почали підключати до тепла лікарні, школи, дитячі садки та заклади соціальної сфери міста. У коментарях ЗМІ адміністрація пояснювала, що в житлових будинках опалення з'явиться після того, як середньодобова температура опуститься до +8°С протягом трьох діб і зберігатиметься тенденція суттєвого похолодання.

Також варто зазначити, експерт із житлово-комунальних послуг Олег Попенко 22 жовтня заявив, що власного газу на опалювальний сезон Україні вистачить лише за умови теплої зими. Крім того, експерт зауважив, що в українських багатоповерхівках втрачається до 50% тепла через відсутність капітальних ремонтів.