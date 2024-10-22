Орієнтуються на прогнози погоди: в КМДА розповіли, коли в Києві увімкнуть опалення

В українській столиці оголосили про початок опалювального сезону, але до житлових будинків тепло поки що не дали.

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Опалювальний сезон розпочався в Києві тиждень тому. Від 14 жовтня у столиці почали підключати до тепла лікарні, школи, дитячі садки та заклади соціальної сфери міста. Але житлові будинки поки що лишаються із холодними батареями. В КМДА в коментарі ТСН пояснили, чому так.

Зазвичай до житлових будинків опалення подають, щойно середньодобова температура повітря опускається нижче +8°С протягом трьох діб і має тенденцію до зниження. В Києві така температура трималася від 17 до 20 жовтня.

Але синоптики прогнозують, що температура повітря найближчі декілька днів перевищуватиме +9 градусів. Відповідно комунальні служби можуть не поспішати з підключенням тепла, адже це реальний шанс заощадити ресурси.

У КМДА кажуть, що від 14 жовтня до тепла в Києві вже підключили понад тисячу будівель соціальної сфери.

"З них: 341 школу, 402 дитячі садочки, 209 лікувальних закладів, 99 адміністративних будівель і закладів соціально-побутового напрямку та 1 навчальний заклад. Ці установи підключають за індивідуальними заявками керівників", — розповіли у столичній мерії.

Коли увімкнуть тепло в будинках

У КМДА зауважили, що житлові будинки розпочнуть підключати, коли середньодобова температура опуститься до +8°С протягом трьох діб і зберігатиметься тенденція суттєвого похолодання.

Тобто розраховувати, що найближчим часом опалення подадуть до житлових будинків, — не варто. Адже тепла погода триматиметься на вулиці декілька днів.

У КМДА це підтверджують і додають: "Орієнтуємося на погоду".

Синоптик Наталка Діденко підтвердила, що в Україну скоро повернеться тепло. За її словами, погода найближчим часом в Україні буде сонячна, без дощів, але з туманами.

"Тепла також побільшає на наступному тижні. Північно-західний вітер зміниться на південно-західний і цей новий напрямок зачерпне і закине до нас вищі градуси із півдня", — розповіла Діденко у прогнозі.

У більшості областей України передбачається потепління до +14+18 градусів. Всередині тижня ймовірність нічних заморозків зменшиться. Найближчі дощі очікуються з 28-го жовтня.

Нагадаємо, Фокус писав про те, що в Україні зростає енергоспоживання через зниження температури повітря. У Міністерстві енергетики вранці попросили користувачів заощаджувати електроенергію у вечірній період з 17:00 до 22:00. У відомстві заявили, що підготовка до опалювального сезону відбувається в умовах значних пошкоджень генерувальних потужностей і мережевої енергоінфраструктури через масовані атаки.