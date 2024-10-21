Українці споживають більше енергії через погоду: чи введуть знову обмеження, — Укренерго

У компанії заявили, що через бойові дії та з інших причин на ранок знеструмлено 585 населених пунктів.

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В Україні зростає енергоспоживання. Так, сьогодні, 21 жовтня, станом на 9:30, воно було на 6,3% вищим, ніж у попередній робочий день — у п'ятницю, 18 жовтня. Про це повідомили в "Укренерго".

"Учора 20 жовтня добовий максимум споживання було зафіксовано ввечері. Він був на 10,7% вищим, ніж у попередню неділю — 13 жовтня. Причина такого істотного зростання споживання — зниження температури повітря по всій території України та масове використання обігрівачів, зокрема — у вечірні години", — сказано в повідомленні.

Зазначається, що через бойові дії та з інших причин на ранок знеструмлено 585 населених пунктів.

Водночас у Міністерстві енергетики вранці попросили користувачів заощаджувати електроенергію у вечірній період з 17:00 до 22:00. У відомстві заявили, що підготовка до опалювального сезону відбувається в умовах значних пошкоджень генерувальних потужностей і мережевої енергоінфраструктури через масовані атаки.

Ситуація з енергетикою Фото: минэнергетики

"Майже щоденні ворожі обстріли енергетичної інфраструктури призводять до пошкоджень, що ускладнюють роботу енергосистеми. При цьому вона залишається збалансованою", — заявили в міністерстві.

Також повідомляється, що минулої доби енергетики відновили живлення для 190 489 споживачів, знеструмлених унаслідок бойових дій і технологічних порушень. До ранку залишаються частково або повністю знеструмленими через бойові дії та технічні порушення 585 населених пунктів.

"На сьогодні прогнозується імпорт із Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови загальним обсягом 6800 МВт*год і потужністю 1195 МВт", — ідеться в повідомленні Міненерго.

Раніше Фокус писав, що як готуватися до зимових відключень і що буде з ціною електроенергії. Так, низькі температури і початок опалювального сезону наближають і періоди, коли оператор "Укренерго" застосовуватиме графіки погодинних відключень.