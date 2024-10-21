Украинцы потребляют больше энергии из-за погоды: введут ли снова ограничения, — Укрэнерго

В компании заявили, что из-за боевых действий и по другим причинам на утро обесточены 585 населенных пунктов.

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В Украине растет энергопотребление. Так, сегодня, 21 октября, по состоянию на 9:30, оно было на 6,3% выше, чем в предыдущий рабочий день – в пятницу, 18 октября. Об этом сообщили в "Укрэнерго".

"Вчера 20 октября суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 10,7% выше, чем в предыдущее воскресенье – 13 октября. Причина такого существенного роста потребления – снижение температуры воздуха по всей территории Украины и массовое использование обогревателей, в частности – в вечерние часы", — сказано в сообщении.

Отмечается, что из-за боевых действий и по другим причинам на утро обесточены 585 населенных пунктов.

В то же время в Министерстве энергетики утром попросили пользователей экономить электроэнергии в вечерний период с 17:00 до 22:00. В ведомстве заявили, что подготовка к отопительному сезону происходит в условиях значительных повреждений генерирующих мощностей и сетевой энергоинфраструктуры из-за массированных атак.

Ситуация с энергетикой Фото: минэнергетики

"Почти ежедневные вражеские обстрелы энергетической инфраструктуры приводят к повреждениям, затрудняющим работу энергосистемы. При этом она остается сбалансированной", — заявили в министерстве.

Также сообщается, что за прошедшие сутки энергетики возобновили питание для 190 489 потребителей, обесточенных в результате боевых действий и технологических нарушений. К утру остаются частично или полностью обесточенными из-за боевых действий и технических нарушений 585 населенных пунктов.

"На сегодняшний день прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы общим объемом 6800 МВт*ч и мощностью 1195 МВт", — сказано в сообщении Минэнерго.

Ранее Фокус писал, что как готовиться к зимним отключениям и что будет с ценой электроэнергии. Так, низкие температуры и начало отопительного сезона приближают и периоды, когда оператор "Укрэнерго" будет применять графики почасовых отключений.